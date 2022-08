Tiembla Racing: Gago quedó expuesto por la escandalosa denuncia de una expareja

Una expareja de Fernando Gago brindó detalles reveladores sobre la relación que duró cuatro años. Qué dijo.

Fernando Gago se vio envuelto en una nueva polémica vinculada a sus relaciones amorosas, tras la situación de público conocimiento que derivó en la ruptura con Gisela Dulko en noviembre del 2021. En esta oportunidad, una de sus exparejas con la que estuvo en sus primeros años como futbolista reveló detalles escandalosos sobre el romance que duró cuatro años.

El actual entrenador de Racing recibió fuertes acusaciones por fuera del mundo del fútbol, ya que se trata de su vida íntima. La situación de infidelidad que lo condena fue con Mica Vázquez, ex Rebelde Way y parte del equipo de Luzu TV con el programa Antes Que Nadie conformado por Diego Leuco, Cande Molfese y Martín "El Trinche" Dardik.

Allí pusieron de manifiesto el tema de relaciones tóxicas y stalkear redes sociales. Mica confesó que Andy Kusnetzoff la invitó al programa PH Podemos Hablar por Telefe y temió por algunas preguntas que pudieran hacerle, por lo que aprovechó el aire radial para romper el silencio y hablar de su relación con Fernando Gago.

"Las historias que a la gente le puede interesar son con Fer", indicó al respecto mientras sus compañeros indagaban sobre el tema. La actriz y conductora reveló que supo su contraseña al primer intento, entró a su correo electrónico y relató: "Al principio crees tipo 'bueno, lo voy a cambiar, está enamorado', pero pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije que esto es patológico, no va a cambiar nunca".

El romance duró cuatro años y cuando culminó tenían 23 años. En ese momento, se encontraban radicados en España ya que Gago había fichado por el Real Madrid, y Vázquez confesó una situación insólita: "La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa me reenvió un mail y no sé por qué se lo había mandado a Gisela Dulko poniéndole 'mirá como está quedando nuestro nidito de amor'".

Frente a este relato, Leuco se sorprendió y dijo: "¿O sea que sobre tu casa él le mandó eso?". "Imagínense el trabajo en terapia que tuve que hacer, pero al margen de eso yo era chica y todo lo vivía como mucho más grande...", agregó la panelista de 35 años.

Sumado a eso, precisó que cuando Gago volvió de disputar los Juegos Olímpicos -misma competencia que jugó Dulko en tenis- lo notó raro. "Yo dije 'este está en otra' y en otra relación paralela estaba. Pasaron varios meses hasta que nos separamos. Me pasaba mucho que era muy negador, me pasaron muchas con él, tuve mucho dolor, bronca, enojo", sostuvo.

Cómo está la relación actualmente

Si bien el vínculo no finalizó en los mejores términos, Mica Vázquez expresó que no le guarda rencor. "Lo quiero, y de hecho nos encontramos después de muchos años y me pidió perdón por un montón de cosas. Yo dejé mi vida y me fui a vivir con él, sufrí mucho, era re chica", contó.

Todos los detalles sobre el acercamiento de Nicolás Occhiato a Zaira Nara

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron a conocer que habría un romance entre Zaira Nara y Nicolás Occhiato, debido a algunas interacciones en redes que el conductor de Luzu TV lanzó hacia la modelo. Los periodistas revelaron a qué famosas mujeres de la farándula intentó acercarse el ex de Flor Vigna.

"Les tira fueguitos sin parar.. La gente que lo conoce le dice el nuevo Rodrigo De Paul o El Lanzallamas. Es soltero”, soltó Pallares sobre la técnica que Occhiato tendría para coquetear con las mujeres que le gustan, basada en reaccionar a las historias que publican en sus historias de Instagram.

Lussich redobló la apuesta de su compañero y decidió enumerar quiénes serían las celebridades a las que Occhiato se les habría insinuado con reacciones en Instagram en el último tiempo. "Estas son algunas de las chicas a las que les tira fueguito el nuevo De Paul: Camila Cavallo, Zaira Nara, Eva Bargiela, Emilia Mernes. Se cree el nuevo De Paul y no para de tirar tiritos", enunció el periodista.