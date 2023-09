Tiembla García Moritán: Pampita se mostró muy cerca de un galán de Hollywood

Pampita fue a un evento en Nueva York y se mostró muy cerca de uno de los galanes del momento de Hollywood. De quién se trata.

Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió a todos en sus redes sociales al mostrarse muy cerca de uno de los galanes de Hollywood más populares del momento, que está en boca de todos por su trabajo en una de las series más exitosas del 2023. "Acá estoy", dijo muy sonriente la jurado del Bailando 2023 en una story que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde shippearon a la modelo con el actor.

Usuaria activa de las redes sociales, Pampita mostró el impactante evento de la cerveza Stella Artois al que fue invitada en Nueva York junto a Damián Betular, Paula Chaves y algunas superestrellas de Estados Unidos. Cholula, la modelo y jurado del Bailando 2023 subió imágenes a sus historias de Instagram con Zoe Saldaña (Avatar, Guardianes de la Galaxia), la reconocida presentadora Martha Stewart y el rapero Ludacris (parte también de la franquicia Rápido y Furioso).

Pero el momento más inesperado, y por el que tiembla Roberto García Moritán, fue con el video y la selfie que Pampita se tomó con Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear, una de las series más exitosas del 2023 y uno de los galanes del momento. “Acá estoy con mi amigo Jeremy y tiene un mensaje para ustedes”, dijo la modelo.

"Hola, Argentina", saludó Allen White, sonriente, quien también se sacó una selfie con la jurado del Bailando. Además, Pampita también compartió otra imagen con Matt Damon y Luciana Barroso, su esposa argentina.

El vergonzoso momento de Pampita con una abuela en el Bailando

Pampita quedó envuelta en una controvertida pelea con Nelly Camjalli, la abuela de 82 años que participa en el Bailando 2023 (América TV), luego de soltar polémicas declaraciones. La confusión de la modelo en su tirante cruce con la mujer que saltó a la popularidad por sus participaciones en Luzu TV.

Después de su debut en la pista del Bailando, Nelly recibió una fulminante devolución de Ángel de Brito y Pampita, que en un intento por dar una devolución amable, soltó un polémico comentario que desató a la mujer. "Me faltó movimiento de caderas", apuntó la modelo como tip para que la abuela pueda mejorar su performance si pasa de ronda. "No lo esperes. Ni en pedo", le contestó ella, desatando un picante ida y vuelta.

"¿No es que va a haber evolución? ¿Tengo esperanzas de que vayas a mejorar?", preguntó confundida Pampita. Con el mismo tono afilado, Nelly le respondió: "No, no, nena. Me cuesta. Ni en pedo". "Ya ella misma se tira para abajo", lanzó la otrora ganadora de un Bailando y actual jurado de la competencia.

Reticente, Nelly se defendió y acorraló a Pampita con una opinión ácida: "Tengo dos días para acomodar los huesos después de esto. ¡Estás loca! Te quiero ver bailando a vos a mi edad". "Yo voy a bailar igual y mejor capaz", ladró ofendida la modelo. Sin achicarse, Nelly subió la apuesta y remató con un "no voy a estar para verte".