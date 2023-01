Thiago reveló la verdad de su relación con Nacho: “Nos gusta disfrutar el momento”

Thiago, el último eliminado de la casa de Gran Hermano, abrió su corazón y contó la verdad sobre los rumores que surgieron en torno a la atracción hacia Nacho.

Fuera de la casa de Gran Hermano (Telefe), Thiago Medina se animó a contar la verdad sobre su relación con Nacho y habló sobre los rumores que indican un posible romance. "Nos gusta disfrutar el momento", deslizó el joven oriundo de La Matanza.

En una entrevista con Martín Fernández Cruz (La Nación), Thiago contestó la pregunta sobre su marcada atracción hacia Nacho en el juego y aseguró: "Con Nacho somos muy amigos. Los dos tenemos la misma edad, la misma mentalidad, somos grandes pero a la vez nos gusta disfrutar el momento, y joder con lo que podamos joder. Todo eso nos unió mucho".

Más allá de admitir que circula buena onda con Nacho, Thiago descartó estar enamorado de él: "A mí no me gustan los hombres, pero me divierte, me gusta hacer reír a mis amigos. (...) Tuvimos una conexión de amigos muy fuerte. Yo hacía algo, y él hacía lo mismo, desayunábamos juntos, compartíamos mucho tiempo, y por eso mi partida le hizo mal. Disfrutábamos estar con el otro, no como pareja, sino como amigos. Realmente fue una conexión como si hubiéramos sido amigos desde los dos o tres años".

Se filtró quién es el periodista que sale con la hermana de Thiago de Gran Hermano

La hermana de Thiago Medina, de Gran Hermano, se vio envuelta en un nueva escándalo ya que habría sido encontrada en una situación amorosa con el periodista Martín Lema. Se trata de un comunicador uruguayo que salió con Silvia Süller, Alejandra Pradón y ahora está en pareja con la actriz Noemí Alan.

Camila Déniz participó de un videoclip de Lema en el que tuvo que besarlo por cuestiones ficciones, pero las versiones indican que el acercamiento entre ambos habría pasado los limites de la actuación, según informó Pronto. Noemí Alan se habría enterado de esta situación y por eso la relación con el uruguayo estaría en su peor momento.

La propia Silvia Süller habló sobre su vínculo con Lema y aclaró que no lo consideró un novio: solo hicieron videollamadas durante la pandemia por las que ella le cobraba y, cuando se empezar a abrir las posibilidades de viajar, la exvedette le dijo que no lo quería ver, por lo que nunca lo conoció en persona.

"Con Noemí aún no he hablado porque quedó todo tenso, claramente", expresó el periodista en diálogo con Pronto, sobre el álgido momento personal que atraviesa por la exposición de su supuesta infidelidad a la actriz famosa en la década del 80. Y agregó: "En la filmación del videoclip fue todo muy divertido, tomamos de más, una cosa llevó a la otra. Pero con Cami somos amigos. Tenemos una muy buena relación, pero es de amistad. Nada más". Lema comentó que Alan fue a verlo al hotel donde estaba parando y allí lo encontró con la hermana de Thiago, por lo que habría brotado de furia. "No tendría que haber pasado", cerró.