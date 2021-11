Thelma Fardin habló de las denuncias a Diego Maradona y fue letal: "Ejemplos del horror"

La actriz se refirió a las declaraciones de Mavys Álvarez sobre las violaciones que habría sufrido por parte del futbolista cuando era adolescente.

Thelma Fardin se expresó sobre la denuncia de Mavys Álvarez a Diego Maradona por acoso sexual y analizó la cultura de la cancelación mediante otros ejemplos de figuras populares que fueron denunciadas. La actriz de Patito Feo fue contundente en su descargo y comparó el caso del futbolista con el de Michael Jackson y Woody Allen.

"Hay cosas que son delicadas para hablar por zoom y si Mavys quiere hablar con el Colectivo, que forma parte está a disposición. En la medida que sea útil porque a veces lo que más necesitás es calma, yo manifesté mi apoyo", lanzó la denunciante de Juan Darthés en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Fardin continuó su descargo en alusión a otras personalidades de la cultura cuya imagen se vio perjudicada por denuncias de abuso sexual y pedofilia. "A mí me parece que lo más complejo es cuando se habla de separar la obra del artista y qué se hace con eso. Lo más complejo es que se sigue generando dinero. Michael Jackson, Woody Allen, nos metemos en una encrucijada. Son ejemplos del horror esas personas", cerró su descargo la artista.

Las palabras de Thelma Fardin sobre su juicio con Juan Darthés

Thelma Fardin se sinceró sobre sus temores ante el encuentro judicial con su denunciado por abuso sexual, Juan Darthés, en diálogo con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. "Yo viví en muchos países, un poco escapándome de estar acá y de la posibilidad de cruzarme con esta persona. Yo laburo desde muy pequeña y tenía miedo de volver a cruzarme. Nunca más me lo crucé", comenzó.

"Yo soy la testigo principal. Esa es la figura que me toca, porque soy la víctima. Yo declaro primera y si quiero puedo escuchar a todos los testigos. Pero, afortunadamente, puedo pedir no cruzármelo, no tener contacto visual. Él no me puede hablar de ninguna manera", siguió la actriz y cerró: "Por supuesto que prefiero no cruzármelo. No me lo puedo ni imaginar. Hace poco se hizo público el caso de Lupe y la pusieron al aire, sin avisarle, con su victimario. La contactaron con su victimario. Yo me muero si me pasa una cosa así. No quiero ni imaginarlo. No quiero pensar en esa escena. Cuando hablo con el equipo de abogados que me asesoran, podemos pedir esto, que es una forma de proteger mi salud emocional”.