Telefe está de luto: murió una histórica actriz de telenovelas

La Asociación Argentina de Actores informó de la lamentable muerte de una histórica actriz de telenovelas de Telefe.

La reconocida actriz Marta Gimeno murió el pasado 22 de octubre, según informó en las últimas horas la Asociación Argentina de Actores. La artista tuvo una importante trayectoria tanto en teatro como en televisión y publicidad, e inclusive se desempeñó en el órgano fiscalizador del sindicato de actores.

La información de la muerte de Marta Gimeno fue compartida en las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores, donde decenas de colegas y amantes de la actuación lamentaron su deceso y brindaron sus condolencias a la familia.

El comunicado completo de la Asociación Argentina de Actores

Lamentamos el fallecimiento de la actriz Marta Gimeno. Llevó adelante una amplia trayectoria en teatro, televisión y publicidad. Fue integrante del órgano fiscalizador de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en el dolor. Su deceso se produjo el 22 de octubre.

Su amplia labor televisiva incluye programas como Rincón de luz, Muñeca Brava, Los Roldán, Los Simuladores, Culpable de este amor, Amor en custodia, Lalola, Don Juan y su bella dama, Patito Feo, Chiquititas. En publicidad, realizó comerciales para marcas como Ala, Sedal, Lays, Día, entre otras. Además, participó en el documental Maten a Perón. Entre sus últimos trabajos teatrales se encuentra la obra Tribunal de mujeres, dirigida por Juan Freund.

Murió Silvana Suárez

La ex Miss Mundo argentina Silvana Suárez murió a los 64 años, en la localidad cordobesa de Nono, donde vivía desde hace varios años. Según fuentes locales, la ex modelo transitaba un cáncer de colon terminal. Su carrera se consagró al ganar el 28° certamen internacional de belleza en 1978, celebrado en Londres. Se trató de la segunda representante argentina en obtener dicho título, debido a que la primera fue Norma Cappagli en 1960.

La discusión con Mirtha tuvo lugar en 1999 cuando la modelo acudió al programa y la conductora le insistió en que hablara de su matrimonio con el empresario. Sin embargo, Suárez se negó y se levantó de la mesa reiterando: “me invitas para usarme a mí”. De esa manera abandonó el programa mientras que Mirtha Legran le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.

Tiempo después, al recordar el hecho, Suárez no se mostró arrepentida. “Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos, así que hice magia para que esto no los dañara pero es imposible. Aparte era muy machista, entonces ¿cómo una mujer iba a hacer esto?”, aseveró.