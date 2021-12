Tamara Báez desmintió su separación de L-Gante y escrachó a un periodista de Radio Mitre

La novia de L-Gante desmintió los rumores de separación. Además involucró al periodista de Radio Mitre que viralizó la información.

Una vez más, los rumores de una crisis entre L-Gante y Tamara Báez inundaron los programas de espectáculo. La información brindada desde Radio Mitre se desparramó entre los seguidores del cantante de Cumbia 420 y los comentarios no tardaron en llegar a la pareja que, rápidamente, salió a desmentirlo.

"No sabía que estábamos separados", escribió Tamara Báez junto a emojis de risa en una historia de Instagram. Además, en dicha publicación, la joven muestra a Juan Etchegoyen, periodista de Radio Mitre que divulgó la información.

La historia de Tamara Báez para escrachar a un periodista de Radio Mitre.

El rumor de la separación destacaba que la decisión fue la consecuencia de las constantes peleas que mantenía la pareja cuando el músico no estaba de gira y que también habría una tercera en discordia que habría pesado a la hora de dar un paso al costado con la relación.

El escándalo entre la novia de L-Gante, Tamara Báez, y Cinthia Fernández

Cinthia Fernández, bailarina y panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), publicó en sus redes sociales su propia versión de un desafío viral que consiste en bailar la coreografía de L-Gante con la canción Bar, en la que colabora con Tini Stoessel. Para esto, le pidió al cantante si podía aparecer con ella en el video para ayudarla con los pasos.

Al final del clip, aparece ella tirándole gestos de seducción a L-Gante y culmina con una pose final en la que ella lo agarra de la cara, como si estuviese a punto de darle un beso. Esto no le gustó nada a Tamara, que apenas un rato después de su posteo, subió a sus historias de Instagram un dibujo de una zorra y debajo escribió: “Jajajajaj, igualita”.

Aunque no dio nombres, todos los internautas dieron por sentado que se refería a Cinthia, que días después, contó en LAM que se la encontró en un evento y se le acercó a hablar sobre el tema. “Le fui a hablar como corresponde. No sé si el mensaje fue para mí, yo no me hago cargo porque no dio nombres, pero todos me apuntaron a mí. Si hay algo que no soy es zorrita”, expresó.

Cuando Ángel de Brito, conductor del programa, le preguntó si hubo un beso después del video, ella le gritó: “¡No! ¿Estás loco? Es más, hoy van a ver el verdadero final en Instagram. Hoy van a ver lo que realmente pasó entre nosotros”. Horas después, subió a su Instagram un video de la continuación de ese momento: aunque ella amaga con besarlo a modo de broma, él se aleja y se va corriendo y los dos terminan riéndose. Por su parte, Tamara negó que la indirecta de sus redes haya sido dirigida a Fernández.