Tamara Báez dejó a L-Gante y generó incertidumbre: "Qué lindo"

Tamara Báez tomó la decisión de dejar a L-Gante y levantó las sospechas entre los fanáticos del cantante de cumbia. El curioso gesto de la novia del músico.

L-Gante y Tamara Báez transitan una situación complicada que, sin dudas, genera interés entre los miles de seguidores que tienen en las redes sociales. Luego de que se conociera que se dejaron de seguir en sus respectivas cuentas de Instagram, y que levantaran sospechas de separación, la novia del músico decidió dejarlo, detalle que sin dudas causó incertidumbre entre sus fanáticos.

Curiosamente, en las últimas horas, Báez decidió marcharse de la Costa Atlántica, sitio en el que L-Gante se encuentra realizando una gira musical junto al resto de su banda. Así lo dio a conocer a través de las redes sociales, donde se mostró sola comiendo galletitas; mientras miraba la televisión en la comodidad de su casa.

"Qué lindo es estar en casa", escribió la novia de L-Gante, dejando así en claro que su pareja no está presente. Asimismo, y pese a que no se vio en la foto, Tamara está acompañada de su hija, Jamaica, que nació hace apenas unos meses. Como consecuencia del gesto de la joven, se volvieron a levantar sospechas de que se encuentran separados.

Tamara Báez, novia de L-Gante, subió una historia de Instagram comiendo sola en su casa.

Por el momento, tanto Tamara como L-Gante no hicieron declaraciones al respecto acerca de las versiones que trascendieron acerca de su relación. Mientras tanto, el periodista de Radio Mitre, Juan Etchegoyen, continúa ratificando que la pareja atraviesa una crisis y que ambos dejarán de estar juntos.

L-Gante y Tamara Báez, y los rumores de separación

De acuerdo a lo que aseguró el periodista Juan Etchegoyen para Radio Mitre, la pareja vive un mal momento tras la celebración de los cuatro meses de Jamaica, la hija que tienen en común y la visita de la madre de Tamara. “Este fin de semana empezó a surgir de nuevo el rumor de crisis y separación de L-Gante y Tamara Báez. La separación es inminente”, expresó sin dudas el conductor.

Tamara Báez y L-Gante.

Y agregó lo que averiguó desde el entorno del artista: "Me cuentan que él cambió su personalidad y alguno puede decir ´cómo queres que sea el mismo cuando la actualidad económica es totalmente distinta a la de antes y la fama le ha cambiado la existencia, hay algunos que dicen que el ego es el gran contrincante y rival que tiene un artista en su carrera”.

Finalmente, el periodista indicó que, si bien todavía siguen juntos, la decisión de no seguirse en redes implica un enojo que pronto puede derivar en su separación. “Atención con las versiones de infidelidad porque a mi me contaron que ella habría sufrido una infidelidad de él, una tercera en discordia que nunca salió a hablar. Por ahí volvió a verse con el cantante", añadió, advirtiendo que este sería el motivo de la ira de Tamara. "¿Por qué no hablan claro y explican lo que pasa? Ustedes hacen todo para que pensemos lo peor y juegan a las frases incógnitas y a los interrogantes permanentes y no se dan cuenta que tienen fans por el nivel de popularidad que tienen que quieren saber qué sucede", se preguntó Etchegoyen a modo de reflexión.