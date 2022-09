Tajante opinión de Panam sobre Piñón Fijo: "Nadie puede decir lo contrario"

La animadora infantil rompió el silencio y habló sobre el escándalo familiar que involucra a su colega, el payaso Piñón Fijo.

El escándalo familiar que le explotó en la cara a Piñón Fijo sumó una opinión determinante en el mundo de los animadores infantiles: Panam. La figura de los medios se mostró categórica cuando le pidieron opinar sobre las acusaciones que le llegaron a su colega y confesó que no aún no habló con él porque "no le correspondía hacerlo".

“No hablé porque me parece que no corresponde. Son cosas muy íntimas que tienen que arreglarlo entre la familia, de manera privada si es posible porque él es una figura impecable”, indicó Panam en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En clara defensa a Piñón, la artista de larga trayectoria con el público infantil explicó: "Creo que nadie puede decir lo contrario porque son treinta años impecables que tuvo siempre al servicio de los chicos, así que de esa parte privada no me corresponde opinar". Además, habló sobre el momento en que compartió escena con el payaso cordobés y sentenció: "Yo siempre respeto a todos los que se dedican al infantil, ya sean los conocidos o los que no son tan conocidos, pero tienen ese sentimiento de pureza y dedicación para los chicos".

La hija de Piñón Fijo publicó un nuevo mensaje en medio de la polémica: "Agresividad y odio desmedido"

Sol Gómez, hija del reconocido animador, hizo una nueva publicación en sus redes sociales después de estar unos días "desaparecida". "Para los que siguen esta cuenta saben que hace bastante venimos construyendo este espacio de interacción a base trabajo, respeto, sinceridad y amor", comenzó @solcitofijo su descargo en Instagram.

En ese sentido, la también animadora contó que seguirá utilizando su perfil como canal de comunicación para interactuar con las familias "de manera amorosa y pacífica". "Por eso mi desaparición en estos días, nunca imaginé tener que lidiar tmb con el dolor de enfrentar a tantos 'heaters'", continuó Sol en su extenso texto.

"Si bien es una comunidad gigante para mi, en la que obviamente no pensamos todos igual, tener que leer tanta agresividad y odio desmedido les confieso que para mi FUE UN MONTÓN", agregó la hija de Piñón Fijo, que también contó que sigue ocupándose de ordenar y cuidar sus emociones para no desenfocarse más. En el texto, Sol contó que su foco estará en seguir creciendo y aprendiendo de la manera "más saludable posible", enfoque desde el que nació el proyecto independiente que encabeza.