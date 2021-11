Susana Giménez vivió una situación inédita en su regreso al país

Susana Giménez volvió a la Argentina y en el vuelo vivió una experiencia por primera vez en su vida.

Susana Giménez volvió a Buenos Aires tras la esperada entrevista con Wanda Nara y por un problema con la aerolínea que la trajo tuvo una experiencia que no había vivido nunca. Los pasajeros que compartieron el vuelo de Air France con la diva de los teléfonos se sorprendieron al ver que no viajaba en primera clase, como suele ocurrir, sino que se sentó junto a ellos en clase turista. Lejos de enojarse, al parecer se tomó con humor el error de la compañía francesa.

El martes pasado se estrenó en Telefe un adelanto de la entrevista que Wanda Nara le brindó a Susana Giménez en París, por el polémico affaire de Mauro Icardi con Eugenia "La China" Suárez. La entrevista se podrá ver completa en la plataforma Paramount+ recién desde el próximo 30 de noviembre. Después de la esperada charla, la conductora volvió a la Argentina y sorprendió a los pasajeros que viajaron con ella en el vuelo de Air France que llegó al país en la mañana de este sábado.

Es que la aerolínea vendió dos veces su pasaje en bussiness o primera clase, y para darle una solución le ofrecieron tres asientos para ella sola en la primera fila de "clase económica". De esta forma, Susana Giménez viajó por primera vez en su vida en turista y, según testigos, decidió tomárselo con humor y disfrutar de esta "experiencia" en su regreso al país.

Minutos después de pisar suelo argentino, Susana enfrentó a distintos medios que la estaban esperando y aclaró que no se iba a sacar el barbijo que llevaba puesto porque no estaba maquillada después de 14 horas de vuelo. En diálogo con la prensa, la conductora comentó que tiene pensado volver a la televisión recién en marzo del año que viene y aseguró no saber sobre las repercusiones de la entrevista, en las que fue muy criticado el filtro que se usó en la imagen que le hacía lucir el pelo de un color muy extraño.

Susana Giménez en Ezeiza junto con su chofer

Jorge Rial lapidó a Susana Giménez en Twitter por la nota a Wanda Nara

Por si todo lo anterior hubiese quedado corto, el ex Intrusos opinó en su perfil en la red social del pajarito (@rialjorge) y por dicha vía también defenestró a la diva: “Los estudiantes de periodismo tienen que ver la nota de Susana a Wanda para ver todo lo que está mal y lo que no hay que hacer. Fue más entretenido el relato diario de Yanina Latorre en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece)”.