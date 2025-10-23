Susana Giménez se fue del país: los motivos de la decisión en medio de la crisis

Los motivos detrás del inesperado viaje de Susana Giménez.

La noticia sorprendió a todos en el mundo del espectáculo: Susana Giménez viajó de urgencia a Miami en medio de la crisis política y económica que atraviesa el país. Según reveló Laura Ubfal en LAM (América TV), la diva fue vista siendo asistida en el aeropuerto mientras se trasladaba en silla de ruedas, acompañada por su equipo más cercano.

“Me acaban de llamar de Estados Unidos, gente que estaba en el aeropuerto, y me dijeron que Susana subió y bajó primera del avión de American Airlines en su llegada a Miami”, contó Ubfal en el ciclo de Ángel de Brito. Además, detalló que la conductora “llegó en silla de ruedas a las 4 de la mañana usando lentes oscuros”, lo que generó preocupación entre los espectadores.

Sin embargo, la panelista aclaró que no se trata de un problema grave de salud. “No es nada raro, en el aeropuerto hay que caminar cuadras y cuadras, y ella está operada”, explicó. Luego, reveló el verdadero motivo de su viaje: “Fue a ver qué pasa con su casa, la que compró en tres millones de dólares y hoy está valuada en nueve millones y medio. La propiedad se incendió por un cortocircuito, le pagaron el seguro y recién ahora pudo viajar para hacer los arreglos”.

Qué dijo Vero Lozano sobre su conflicto con Susana Giménez

Mientras tanto, Vero Lozano fue consultada nuevamente por su cruce con la diva tras los comentarios sobre los premios Martín Fierro. En diálogo con la prensa, la conductora aclaró: “No, no me llamó. No tengo problema en hablar con ella, nunca tuve problema”. Además, intentó cerrar la polémica: “Yo expresé mi opinión, pero no fue en contra de ella, sino de la corporación. No tengo ningún conflicto personal con Susana”. Con estas declaraciones, Lozano intentó bajar el tono de un enfrentamiento mediático que lleva meses circulando entre los programas de espectáculos.