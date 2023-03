Susana Giménez, sacada como nunca contra un famoso humorista: "Colorado hijo de mil puta"

Susana Giménez fue vista en una faceta totalmente diferente a la que se mostró durante su carrera como conductora. El comentario de la diva que sorprendió a todos.

Susana Giménez lanzó un insulto inesperado que dejó atónitos a todos. La exconductora de Telefe arrancó un nuevo proyecto en una plataforma digital alejada de la televisión tradicional y se volvió viral en las redes por lo que dijo en un video publicado en Instagram contra un reconocido humorista.

En una faceta donde se la vio más distendida, Susana Giménez comenzó un nuevo proyecto laboral en la plataforma Amazon Prime Video, que se estrenará el 17 de marzo de 2023. El programa se llama LOL: Last One Laughing y la acompañará Grego Rosselló, el humorista y actual conductor del ciclo Red Flag que se emite por Luzu TV.

Los participantes son todos personajes vinculados al mundo del humor y el entretenimiento. El objetivo es simple: cada uno tendrá que estar seis horas encerrado en una casa, aguantar la risa, escuchar los peores insultos que les hayan dicho en las redes sociales y adivinar hacia quién de ellos está dirigido.

"Me acabo de dar cuenta que me bloqueó el colorado hijo de mil puta que no hace reír a nadie", lanzó Susana, quien leyó el mensaje de un internauta hacia Migue Granados, uno de los participantes junto a Yayo, Charo López y Mica Lapegüe, entre otros. El video de este momento fue lanzado como promoción del programa a través de su cuenta oficial y acumula miles de reacciones.

La inesperada revelación de Susana Giménez sobre Eva Perón: "Siempre hubo"

Susana Giménez se prepara para debutar en un reality show de la mano de la plataforma Amazon Prime: se trata de LOL: Argentina, una competencia donde un grupo de comediantes son encerrados en una casa y tienen que aguantar 6 horas sin reírse. En una entrevista para promocionar el formato, la diva de los teléfonos reveló su devoción hacia Eva Perón, "la abanderada de los humildes".

En diálogo con el periodista y escritor Enzo Maqueira (Clarín), la conductora radicada en Uruguay habló sobre los avances del feminismo y los roles de las mujeres y reveló: "Siempre hubo mujeres importantes. Lo que pasa es que el mundo va creciendo, tenemos más posibilidades, las mujeres tenemos mayor acceso a todo. Pero antes tuvimos a Cecilia Grierson, la primera médica argentina, a Alicia Moreau de Justo, a Eva Perón… y no soy peronista, ¿eh? Pero soy evitista".

"Me encantaba Eva Perón. Yo era cholula cuando era chica y ella era una actriz de cine. En cuarto grado leímos La razón de mi vida. La veía con sus vestidos, sus brillantes… Siempre me gustó. Después además hizo muchas cosas buenas. Hay hospitales todavía que hizo ella", agregó la conductora macrista que denostó en varias oportunidades su país de origen llamándolo "Argenzuela".