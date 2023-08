Susana Giménez reveló un problema de salud que padece y generó preocupación: "Pastillas"

Susana Giménez reveló que padece un problema de salud y generó preocupación entre sus seguidores.

Susana Giménez contó que tiene un problema de salud que la obliga a tomar pastillas a diario y sorprendió a sus seguidores. "Tengo que tomar pastillas", reveló la diva de los teléfonos en una extensa entrevista que brindó, en la que también habló sobre su relación con las drogas y el alcohol.

Desde hace años, Susana Giménez suele dejar declaraciones jugosas cada vez que habla. En la gran mayoría de las ocasiones es por sus polémicas palabras sobre la situación del país, o inclusive sobre las graves denuncias públicas que pesan sobre sus amigos, como Jey Mammón o Marley. Pero en las últimas semanas sorprendió al revelar un problema de salud que la aqueja y que generó preocupación entre sus seguidores.

La diva de los teléfonos tuvo una extensa charla con Migue Granados en su programa en Olga y dio detalles de cómo es su vida cotidiana en La Mary, la mansión que tiene desde hace años en Punta del Este y donde reside hace ya un buen tiempo. "Todos mis días son parecidos. Me duermo a las 6 de la mañana y me levanto recién al mediodía", reveló Giménez.

Pero lo más sorprendente, y que generó preocupación en sus seguidores, llegó a continuación: "Tengo que tomar pastillas para dormir. Tomo alplax". En ese sentido, también reconoció que siempre estuvo contra el consumo de drogas. "Encima que no duermo, si tomara cocaína no dormiría nunca más. Solté el alcohol, y eso que antes siempre tenía un vino en el baúl y a donde iba pedía que me lo descorchen", sumó la diva de los teléfonos.

Sobre su rutina diaria, Susana Giménez concluyó: "Cuando me levanto al mediodía de la cama y leo el diario uruguayo en papel aunque ahora la gente lo lee por internet. Tomo un té, después me baño y llevo a los perros a comer. Los llevo a mi lago y le doy de comer en las carpas".

Caramelito Carrizo reveló lo que nadie sabía de Susana Giménez: "Con la plata"

Caramelito Carrizo sorprendió a todos en sus redes sociales al revelar el conmovedor gesto que tuvo Susana Giménez para con ella y su hermano, Martín Carrizo. "Jamás en mi vida me voy a olvidar lo que hiciste", expresó la exanimadora infantil al compartir una imagen del afectuoso encuentro que tuvo con la diva de los teléfonos durante la ceremonia de los Martín Fierro.

El 2021 fue un año particularmente difícil para Caramelito Carrizo y su familia: fue entonces que su hermano Martín transcurrió la última etapa de su pelea contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad por la que terminó muriendo apenas comenzado el 2022. La panelista promovió importantes colectas durante la afección del músico para ayudarlo a realizar un costoso tratamiento experimental en Estados Unidos.

En ese sentido, el domingo pasado sorprendió una imagen que lograron captar en PrimiciasYa durante los Martín Fierro: Caramelito se acercó a saludar y comentarle algo a Susana Giménez, le habló de forma vehemente y terminó quebrando en llanto, con la diva intentando consolarla. Fue la propia panelista la que reveló el motivo de su emoción.

"Siempre te amé con locura! Y hoy pude decirte que jamás en mi vida me voy a olvidar lo que hiciste por mí y por Martín en el peor momento de nuestra vida", reveló en sus redes sociales Caramelito, acompañando su posteo con una imagen del conmovedor momento que vivió en los Martín Fierro. Respecto a cómo Susana los ayudó, la panelista detalló: "Nos mandaste un sobre con la plata para el pasaje a EEUU y una cartita de puño y letra".

"Sos una mujer tan buena, tan buena. Te merecés lo mejor. Martin y yo te amamos", cerró Caramelito, todavía emocionada. En otra historia de Instagram, Carrizo compartió una imagen del cariñoso mensaje que Susana escribió en el sobre con dinero y que "iluminó como nunca" la sonrisa de su hermano Martín.