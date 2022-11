Susana Giménez publicó una foto íntima por error antes de la final con México

Susana Giménez publicó una foto íntima por error desde Qatar y la borró al instante. La diva de los teléfonos está en el Mundial para alentar a la Selección Argentina.

La Selección Argentina está a pocos minutos de cruzarse con México en el Mundial de Qatar 2022. Y antes del encuentro, a Susana Giménez se le escapó una foto íntima que publicó en las redes por error. Rápidamente, la diva la borró aunque la evidencia quedó viralizada.

Recostada sobre la cama que ocupa en el hotel que eligió para residir en Doha, y a la espera de la final que los de Scaloni jugarán ante el "Tri", Susana Giménez publicó una imagen donde se ven sus piernas y parte de la enagua de encaje que utilizó para relajarse en la intimidad de su cuarto. Al ser alertada por los usuarios, la diva de los teléfonos eliminó la evidencia.

Pese a borrar la foto, Susana Giménez no evitó ser viralizada por diferentes usuarios de las redes sociales que le sacaron captura de pantalla a su imagen. No es la primera vez que a la diva le ocurre un hecho de estas características. Esta vez, le pasó en Qatar.

Rodrigo De Paul y su nuevo look para Argentina vs. México en el Mundial Qatar 2022

Rodrigo De Paul decidió cambiarse el look pocas horas antes del partido determinante de la Selección Argentina vs. México en el Mundial de Qatar 2022. El futbolista de 28 años se cortó bastante el pelo, que le quedó casi rapado, según se pudo apreciar a través de las cuentas oficiales de sus redes sociales. Todo indica que el entrenador Lionel Scaloni volverá a colocarlo como titular por la segunda fecha del Grupo C que también integran Arabia Saudita y Polonia.

El mediocampista de Atlético de Madrid (España) y novio de Tini Stoessel suele modificar el peinado casi todos los meses, por lo que la presencia en la primera Copa del Mundo de su trayectoria no iba a ser la excepción. Después del flojo debut, con la derrota incluida ante los asiáticos, el ex Racing intentará colaborar para que La Scaloneta continúe con vida en la máxima cita rumbo a la gran final del próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail de la capital Doha.

El volante que brilló en Udinese (Italia) replicó en su perfil de Instagram (@rodridepaul) las historias de Paulo Dybala y de Alejandro "El Papu" Gómez de los entrenamientos en el predio en el que se concentra la Selección Argentina en Doha: el de la Universidad de Qatar. Allí se lo ve con el pelo más corto, casi rapado, con relación al que utilizó en el estreno. Para sus casi seis millones de seguidores en la mencionada red social, De Paul sorprendió con su nuevo look en el Mundial de Qatar 2022.