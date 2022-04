Stefi Roitman se sinceró ante una inesperada declaración: "Estás embarazada"

Tras varias semanas enfrentando rumores de embarazo, Stefi Roitman se decidió a hablar.

Desde que Stefi Roitman se casó con Ricky Montaner, muchos rumores salieron a la luz: desde que la pareja está en crisis y a punto de divorciarse, que sus dos familias están ferozmente enfrentadas y hasta que estaría embarazada de su primer bebé. La modelo se detuvo sobre esto último y, después de semanas de especulaciones y dudas entre sus seguidores, finalmente dio una respuesta.

A pesar de que Stefi usa sus redes sociales con bastante frecuencia, suele evitar responder las preguntas que sus seguidores le hacen sobre su vida personal, las cuales se intensificaron notoriamente después de su boda. De una vez por todas, le respondió a una internauta que le hizo la pregunta que todos quieren saber: si está embarazada.

Roitman comenzó a llamar la atención de sus fanáticos por una particular manera en la que se veía su rostro. Según muchos de ellos, tenía “cara de embarazada”. Para terminar con los rumores, decidió habilitar un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. “Steph, estás embarazada. Es una afirmación, no pregunta”, le escribió una seguidora.

Stefi cerró el debate y le respondió: “En cada foto y en cada cosa que subo o que comparto una respuesta o un comentario es '¿Estás embarazada?'. 'Tenés cara de embarazada', me dicen. Chicos ni idea. No, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada. Ya que estamos: no estoy”.

Historia subida por Stefi Roitman a su cuenta de Instagram.

Las declaraciones de Stefi Roitman que preocuparon a sus fanáticos

Desde principios de 2022, cuando Roitman se casó con Montaner y comenzaron a vivir juntos en Miami, Estados Unidos, sus publicaciones en redes sociales cambiaron abruptamente. De repente, comenzó a publicar muchas fotos de sí misma sola en lugares y sus seguidores le veían la mirada triste. Además, en reiteradas ocasiones escribió descargos sobre lo triste que se sentía.

Aparentemente, lo que más sufre Stefi es estar en otro país, lejos de sus seres queridos. “Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”, publicó en Twitter.

En otra de sus publicaciones, la conductora hizo un descargo sobre la salud mental, intentando motivar a sus seguidores a partir de su propia experiencia. En el texto, Stefi hizo énfasis en que lo importante es no dejar “que la cabeza nos gane para mal”. Una última frase llamó especialmente la atención de sus fans: “Pasan muchas cosas alrededor nuestro y nos cuesta verle el lado positivo a eso, pero se puede”.