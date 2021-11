Stefi Roitman reveló cuánto le molesta la unión de los Montaner: “En manada”

La modelo se refirió a cómo es la dinámica de la familia de su novio y reveló algunos detalles al respecto. Stefi Roitman sale con Ricky Montaner desde 2019.

Stefi Roitman se expresó sobre cómo fue su inclusión en la familia de su prometido e hizo hincapié en la manera de relacionarse de Ricardo Montaner con sus allegados. En su descargo, la actriz y celebridad de redes se refirió a cuán unidos son el músico, su esposa, hijos y yernos.

“Ellos son muy unidos, han hablado mucho del tema 'clan' y me dicen 'pobre piba'... no, para mí es al revés. Creo que eso de ir en manada, tipo tribu me encanta, yo también lo traigo y soy muy familiera. A mí me encanta. Cuando lancé mi marca de bikinis, fue en Miami y mi familia no estaba”, expresó Stefi en diálogo con Germán Paoloski en No es Tan Tarde.

La novia de Ricky Montaner continuó e hizo alusión al remate de su anécdota, que revela el espíritu que reina en la familia Montaner. “Cuando terminó el desfile, salgo a la pasarela y se pararon todos a aplaudirme. Estaban todos en la primera fila y obviamente, me emocioné. Mi familia estaba a la distancia y ellos me acompañaron mucho. Eso es la familia y me encanta”.

“La verdad es que ellos tienen un chat histórico en el que están primos, tíos, abuelos y es más cerrado. Cuando Mau se casó con Sara, ella entró, antes no. A mí no me molesta. Tienen otros chats en los que participo pero ese hasta que ponga la firma, no”, cerró Roitman, en alusión a un chat familiar de los Montaner, del que todavía no es parte.

Las coincidencias entre la familia de Stefi Roitman y la de los Montaner

“Yo no creo en las casualidades, creo que las cosas pasan por algo. Algunos me dicen que atraigo buena onda y personas hermosas a mi vida, pero no sé si es por eso. Creo que tanto los Roitman como los Montaner tenemos un montón de cosas en común que hace que todo fluya muy fácil. La base o los valores son los mismos”, lanzó Stefi Roitman, en diálogo con La Nación.

En ese mismo reportaje, la celebridad dejó en claro cuál es la verdadera relación de los Montaner: “Somos gente de los medios y eso tal vez hace que parezca que estamos todo el tiempo juntos, pero no es tan así. Tal vez por la cuarentena la fantasía es esa. La realidad es que no estamos 24x7, nos hacemos el lugar para visitarnos, charlar y compartir una rica comida”.