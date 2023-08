Sorpresivo video de Marcelo Tinelli con una histórica deportista argentina: "Te quiero"

Marcelo Tinelli publicó un video en sus redes sociales que sorprendió a todos. El cálido mensaje del conductor de Bailando por un sueño a una figura del deporte argentino

Marcelo Tinelli se encuentra a poco de debutar en América TV con el histórico formato televisivo del Bailando por un sueño. En la antesala del inicio del programa, el conductor y gerente artístico del canal publicó un inesperado video con un cálido mensaje dirigido a una histórica deportista argentina y sorprendió a todos.

El próximo martes 22 de agosto es la fecha confirmada para el debut de Bailando por un sueño, que ya tiene a todos los participantes confirmados con los ensayos ya comenzados. Es por eso que Marcelo Tinelli está muy activo en sus redes sociales para foguear todo lo referido al reality show que se va a emitir por América TV.

Uno de los videos que compartió fue junto a una figura del deporte argentino. Se trata de Noel Barrionuevo, la exjugadora de hockey que formó parte de la Selección Argentina durante muchos años y ya firmó su contrato con el canal para ser una de las participantes.

"Bueno, ya firmé el contrato, acá está. Muy contenta, muy ansiosa, veremos qué es lo que pasa", expresó la exintegrante de Las Leonas en un video que luego compartió Tinelli en sus redes. "¡Vamos querida Noe! Una Leona para el Bailando 2023. La vas a romper. Te quiero mucho", contestó el "Cabezón".

Ángel de Brito reveló información que Tinelli no quiere que se sepa: "No existe más"

Falta muy poco para el debut del Bailando por un Sueño en América TV y el periodista Ángel de Brito encendió la mecha con información impactante sobre los cambios del reality, arruinándole la sorpresa a Marcelo Tinelli. "Es histórico", reveló el también jurado en esta nueva edición de la competencia sobre el nuevo rumbo que tomará el certamen.

En LAM, el conductor y periodista de chimentos reveló todos los ritmos que se bailarán en la competencia y aseguró que solamente habrá "4 ritmos fijos". Además, indicó que "no va a existir más el duelo. Es un cambio histórico en el 'Bailando'. No hay más duelo".

"Se va a conocer el puntaje secreto, como siempre, el puntaje secreto sigue existiendo. A partir del puntaje secreto van a quedar 3, 4, 6 parejas para la eliminación. En vez de volver a bailar otra vez lo que ya bailaron, el duelo lo va a definir el jurado directamente. El que tenga el voto secreto, por ejemplo el primer ritmo me toca a mí y salvo a Marixa, siguen por orden de voto secreto en adelante, hasta que queden los 2 que el jurado no salva. Y esos dos que no salva el jurado van al teléfono. No hay, como siempre en el momento del salvataje, un criterio único, cada jurado vota lo que quiere... la que mejor bailó, la que te cae mejor, la que menos odias, la que más te divierte", agregó.