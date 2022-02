Son iguales: Hernán Drago mostró a su hijo y es un clon suyo

En medio de su viaje, Hernán Drago dejó en shock a sus seguidores con la gran similitud entre él y su hijo.

Luego de un atareado año laboral que lo tuvo como protagonista en El Trece, Hernán Drago pudo tomarse sus merecidas vacaciones junto a sus hijos. Así es como, más allá de disfrutar muchísimo y dedicarle mucho tiempo a la distensión, el modelo también comparte algunos detalles junto a sus miles de seguidores en redes sociales. Así fue como en uno de sus últimos posteos dejó en shock a sus fanáticos al mostrar a su hijo.

El destino elegido por la estrella de Bienvenidos a Bordo, el programa conducido por Guido Kaczka en El Trece, fue el Caribe Mexicano, destino que disfruta al máximo con la compañía de Luka y Lola, sus dos hijos producto de su relación con Bárbara Cúdich. Así es como, emocionado por el gran momento que pasa con ellos, Hernán Drago compartió un emotivo posteo en su Instagram. "Muchas gracias como siempre, ¡¡a ustedes!! Que están del otro lado cada día con tantas palabras y mensajes de cariño, ¡¡para mí y para mis hijos!!", comenzó por decir el mediático.

"Estas imágenes me llenan el alma y el corazón. Qué feliz me siento de poder vivir la vida y este viaje con mis hijos que amo tanto", comenzó por compartir Drago junto a un álbum de fotos en donde se podía ver a los tres en un imponente paisaje de cuevas en la ciudad de Tulum. Fue en esta serie de fotografías que Hernán posó junto a sus hijos y muchos de sus seguidores no pudieron pasar por alto un detalle en particular: el gran parecido que hay entre el modelo y su hijo, Luka.

Al cabo de unos minutos luego de que Hernán Drago publicara la serie de fotografías, una oleada de comentarios acompañaron la publicación. "Se ganó la genética tu hijo", "Hermosos tus hijos, son muy parecidos", "Tu hijo es igual a vos", "Tendría que ir a la puerta de los parecidos en el programa de Guido", fueron algunos de los comentarios que remarcaron el gran parecido de padre e hijo.

Hernán Drago encontró el amor nuevamente: quién es su nueva novia

Luego de su separación de Bárbara Cúdich en el 2019, Hernán Drago fue relacionado amorosamente con muchas famosas y, especialmente, con compañeras de trabajo. Sin embargo, ninguno de estos romances se consolidó y, en las últimas semanas, se conoció quién es la verdadera dueña del corazón del modelo.

Se trata de Verónica Pascherio, una entrenadora de fitness y bailarina que conquistó a Drago hace unos meses atrás. Aunque si bien la pareja trató de mantener un perfil bajo sobre su noviazgo, lo cierto es que ya no ocultan mostrarse en público juntos. Incluso, trascendió la noticia de que el ex panelista de Pampita Online ya tendría las llaves de la casa de su pareja.