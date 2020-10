El periodista de espectáculos había anunciado su enfermedad en Instagram.

El periodista de espectáculos Lío Pecoraro reveló la semana pasada, en un video de Instagram, que le diagnosticaron leucemia. Actualmente se encuentra internado en el Hospital de Clínicas donde le realizaron distintos estudios médicos. Además, trascendió que se necesitan dadores de sangre para ayudarlo en este difícil momento.

En estos días, el conductor de "El run run del espectáculo" (Crónica TV) publicó un emotivo mensaje acompañado de una fuerte imagen de su tratamiento. “Estoy súper energético, se los quiero compartir. Mis energías están creciendo con cada saludo, apoyo, dedicación y deseo de pronta recuperación. Esto se resuelve antes, mucho antes de lo pensado. Millones de gracias, infinitas”, expresó.

“¡Así me cuidan en el #HospitalDeClínicas! Así permanentemente. Gracias a todo el personal. Ponen su cuerpo cabeza y alma para mi pronta recuperación. ¡#Decretado!”, añadió el periodista, en otro posteo.

Ahora, Moria Casán hizo público el pedido de dadores de sangre para Lío Pecoraro. Todos aquellos que deseen acercarse al Hospital de Clínicas (Avenida Córdoba 2351, 3 piso, CABA) para ayudarlo, deben presentarse de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y los sábados de 8 a 12 con DNI, 5 horas de ayuno, ser mayores de 18 y menores de 65.

El día que Lío Pecoraro anunció la triste noticia

"Quiero grabarles este mensaje porque tengo algo que contarles, que decidí contarles desde el primer día que lo supe porque me parece además muy importante", empezó diciendo Lionel Pecoraro, quien (acto seguido) relató los motivos por los que decidió someterse a diferentes estudios para constatar su estado de salud: "Hace unos días empecé a sentir algo raro en mi organismo, sensaciones que creía que no estaban dentro de lo normal a nivel salud.

"Me empezó a sangrar la boca. El día viernes, me vuelvo a hacer el análisis con una buena noticia. Las plaquetas habían subido, por lo tanto entendíamos que el sangrado de mi boca no tenía que ver con eso", manifestó el periodista Lionel Pecoraro, desde el Hospital de Clínicas en donde se encuentra internado. "En el día de ayer (martes), me hago una punción de médula ósea y el diagnóstico es que estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica.

Mostrando tranquilidad en su rostro, más allá de lo complejo de su situación que le toca atravesar, Pecoraro detalló: "Es una leucemia grave, aguda, que actúa muy rápidamente. Pero que tiene a favor que el tratamiento que recibe da muy buen resultado. O sea que la gente se cura de este tipo de leucemia".