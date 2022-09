Soledad Silveyra contó la verdad de su noche con Diego Maradona: "Me perseguía"

Soledad Silveyra puso fin a los rumores y contó qué pasó en la noche que vivió con Diego Maradona.

Soledad Silveyra puso fin al misterio y contó cómo fue la noche que vivió junto al fallecido exfutbolista Diego Armando Maradona, una anécdota que, hasta el momento, se había guardado para sí misma ya que sentía que debía pedirle permiso a "El 10" antes de contarla. "Acepté vernos", confesó.

En diálogo con el programa Hacemos lo que podemos, Solita amplió el relato del que poco se conoce (únicamente que Maradona, al parecer, estaba alucinado con la actriz en su personaje de Mónica Helguera Paz en el culebrón Rolando Rivas, taxista, y por eso se dio el encuentro de ambos) y comentó: "Él me perseguía, igual que a todas, y un día acepté. Lo invité a casa, porque si lo traía a él, con mis hijos de 8 y de 7 era Gardel. Evidentemente no vino al asado y acepté vernos igualmente. Una amiga cordobesa me dijo: 'Vos vas a salir c... de ahí', y le respondí que no",.

"Tuve una charla con Diego, que él se encontraba con Mónica Helguera Paz, no con Solita. Fue hermosa la charla donde le hablé de la enorme responsabilidad que tenía como deportista, su imagen y la popularidad. Él bajaba los ojos y yo le seguía hablando. Le bajé línea todo el tiempo. Hemos perdido muchos deportistas en la droga, quería que fuera consciente de eso, pero desgraciadamente no me escucho todo lo que yo pretendía", agregó la actriz.

También, indicó que volvió a encontrarse con el astro del fútbol años más tarde y el intercambio fue, para su sorpresa, confuso: "Después de 15 años nos volvimos a encontrar y cuando le pregunto si se acordaba, me dijo: 'No, ¿en serio? No tuve ninguna relación física con Maradona pero si tuve un monólogo para formar a un joven que, no solo que no me escucho, sino que tampoco lo recordó".

El desgarrador momento que atravesó Soledad Silveyra

Meses atrás, tanto Verónica Llinás como Silveyra vivieron una de las peores noches de su vida cuando un auto colisionó contra la puerta del teatro donde habían presentado su obra Dos Locas de Remate e hirió gravemente a personas que las esperaban para tomarse fotos con ellas. "Nosotros estábamos haciendo una foto con una familia teatrista, los empresarios que nos trajeron. Y nos retrasamos por eso. Era una noche maravillosa y abrir la puerta, ¡no lo podíamos creer! Con Verónica estuvimos ahí, con todos los heridos. Nos sacaron a la fuerza, ninguna de las dos nos queríamos ir", comentó la actriz en diálogo con Nosotros a la Mañana.

"Me duele tanto. Hay una chiquita que está grave. Nunca vi una cosa igual... Acá lo que importa es la gente que está mal", continuó la actriz con su desgarrador descargo. Y cerró: "Estoy destruida. Esta imagen nos va a acompañar de por vida… Oremos todos por la gente que está mal, por favor".