Soledad Fandiño reveló el TOC que tiene Nicolás Cabre con la cama: "Quedé traumada"

Sin dar nombres, la conductora de Es por ahí relató la obsesión de una ex pareja con la cama. Aun así, el testimonio de otras novias del actor dan cuenta de su identidad.

Soledad Fandiño reveló una insólita anécdota sobre hacer la cama con uno de sus ex novios con el que llegó a convivir, sin decir que se trataba de Nicolás Cabré pero dándolo a entender. La modelo y coconductora de Es Por Ahí (América TV) relató que el tema fue charla de sesión de terapia y que quedó traumada: “No toco la cama, esto es real”.

Entre risas de Guillermo Andino y Guido Záffora, Fandiño contó que el ex le hizo todo un relato sobre la cama: “Esta cama es nuestra, no la toca nadie”. Por tal motivo impuso que solo la tocarían él o ella entonces debían hacerlo de una forma determinada. Además en caso de no hacerlo de esa manera, se enojaba y le decía que evidentemente “no lo quería”.

El TOC del muchacho consistía en hacer coincidir raya con raya y debía quedar un rectángulo perfecto. Asimismo, tenía que hacerla sí o sí antes de ir a trabajar, aunque tuvieran que levantarse a las cinco de la mañana. También mencionó un ritual con el almohadón o la almohada, que la gente suele dejar tirada, pero no era su caso. Según su ex debía agarrarla determinados lugares, apoyarla en vez de acostarla. “Se apoya contra el respaldo con el cierre abajo para que no se note”, describió la modelo.

Si bien Soledad Fandiño nunca mencionó a Cabré en la anécdota, Guillermo Andino le preguntó si se ponía “cabrero”. Claro que ella, con total picardía, prefirió no responderle. Lo que sí aseguró fue que se trató de un noviecito de hace muchos años. Fandiño y Cabré salieron entre 2007 y 2010, tras conocerse en el set de la novela Por Amor A vos. Aunque estaban comprometidos y conviviendo, la relación llegó a su fin de manera poco amigable.

La obsesión de Cabré con la cama

La anécdota de hacer la cama a muchos recordó la polémica frase de Laurita Fernández cuando todavía salía con Nicolás Cabré: “Me retó porque no hice la cama”. “Yo no soy del obsesivo, hincha bolas. Yo lo hago, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, siento como que no me quiere más”, dijo en su momento el actor en una entrevista con Teleshow.

El galán, de todas maneras, aclaró de inmediato los dichos de quien era su novia en aquel momento: “Pero no es un reto eso”. Laurita, entre risas y con una mirada cómplice, le dio la razón: “No, es una manera de decir. Yo soy ordenada”.