Sofía Gala habló sobre el pasado tóxico de Moria: "No la vi bien"

La actriz expuso su opinión ante la nueva relación de su madre y reveló datos sobre su pasado. Sofía Gala demostró una vez más su amor por Moria Casán.

Sofía Gala Castiglione se expresó sobre la relación de su madre, Moria Casán, con Pato Galmarini y reveló su opinión al respecto. Además, la galardonada actriz aludió a algunas relaciones tóxicas que la diva tuvo en el pasado, contra las que su hija ha tenido que tomar cartas en el asunto.

“La veo muy feliz, en un gran momento, se lo merece, todos nos merecemos la felicidad afectiva. Es un placer saber que alguien la ama, si ella está bien a mí es lo que más me importa. Siempre que mi mamá esté bien, yo voy a ser feliz. Las veces que no estuve de acuerdo fue porque no la vi bien”, expuso la protagonista de Alanis, en diálogo con el programa radial de Catalina Dlugi.

“Con mi mamá, más allá de los idas y vueltas, siempre tuvimos una relación de mucha unión y estamos muy presentes en nuestras vidas”, reveló luego en alusión al estrecho vínculo que tiene con su madre. Si bien Castiglione tiene hermanos por parte de padre, es la única hija de la One, lo que supone una relación especial entre ellas.

Moria Casán y Pato Galmarini.

Sofía Gala y su vínculo con el cine

En una entrevista con Tiempo Argentino, Sofía Gala se refirió a cuán importante es el cine en su vida. “El cine es el amor de mi vida. Pero no se trata sólo de leer guiones, trabajar un personaje y formar parte de un proyecto grupal que demanda de miles de detalles y esfuerzos. Toda esa magia me resulta impostergable, obvio. Pero también me apasiona ver cine, pensarlo, debatirlo”, comenzó la actriz.

“La pandemia también nos sacó bastante de eso. Hoy nos perdemos la ceremonia de ver una película en una sala y también del placer de ir con amigos y charlar de la peli antes y después. Eso es impagable. En los ’70 los espacios de cine debate eran una costumbre muy extendida. No se trata de presentar una película o documental: apostamos a repensar lo que vimos, enriquecernos nosotros y los televidentes”, concluyó al respecto Castiglione.

En ese mismo reportaje, Sofía aludió a qué es la inspiración para ella y reveló: “Creo que tiene que ver con la pulsión de vida. Con cierta actitud, capacidad o necesidad de conectarte con algo y verlo de otra manera. Algo que quizás te cruzas todos los días durante años, lo tenés a la vuelta de tu casa y lo ignoraste siempre”.