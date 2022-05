Sofía Gala empezó un noviazgo con un conocido galán de telenovelas

Sofía Gala, hija de la popular Moria Casán, estaría saliendo con un querido actor y galán de telenovelas argentino.

La actriz Sofía Gala atraviesa un excelente momento laboral con el estreno de Closer, en el teatro Multitabaris. La reciente llegada de la obra a la Avenida Corrientes llevó a que se descubriera quién es la nueva conquista amorosa de la hija de Moria Casán: se trata de Juan Gil Navarro, galán de telenovelas y compañero de elenco de Gala en la puesta dirigida por Corina Fiorillo.

"Es muy incipiente el romance. Están empezando. El domingo estuvieron juntos, sacaron a pasear al perro y entrar a la casa de ella", indicó Maite Peñoñori en el reconocido magazine de Espectáculos Intrusos (América TV). Tras la sorprendente revelación, Florencia de la V no ocultó su asombro.

Por último, la panelista se sumó a la reacción de la conductora reconociendo: "A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos". Closer es una obra protagonizada por Sofía Gala, Juan Gil Navarro, Carolina Peleritti y Gonzalo Valenzuela que aborda las vicisitudes de las relaciones sexoafectivas con influencias de la comedia y el drama. La obra dirigida por Corina Fiorillo es una versión de la original de Patrick Marber estrenada en Londres en 1997, adaptada por Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

La obra, que tiene funciones de miércoles a domingos en el Multiteatro Comafi ( Av. Corrientes y Talcahuano, CABA), es una parodia a lo insólitos que son los vínculos de amor romántico, en los que la exclusividad sexual suele ser la causa de un sinfín de angustias y mentiras. La trama de Closer se centra en cuatro personajes que arman, desarman e intercambian sus relaciones durante toda la obra con un sentimiento que los acompaña siempre: la culpa.

En un artículo de análisis teatral crítico, la periodista Lula Frascini (El Destape) señaló que Closer "parodia la sobredimensión que se le suele dar al sexo y cuánto afectan las infidelidades al autoestima de las personas. Por otro lado, el ingenioso juego escenográfico que la obra presenta mediante la aparición y desaparición de camas, sillones y escaleras permite una buena dinámica para el desarrollo de la trama, ya que habilita una ruptura con los límites temporales y espaciales y así se aporta más énfasis en la intencionalidad de cada escena".