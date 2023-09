Silvio Soldán confirmó lo que todos pensaban: "A esta altura del partido"

Silvio Soldán se sinceró y confirmó lo que muchos suponían. Qué dijo el mítico conductor de televisión.

Silvio Soldán es uno de los grandes conductores que tuvo la televisión argentina durante muchísimas décadas de su historia. Actualmente, sigue vigente realizando presentaciones en diferentes lugares del país, y a sus 88 años decidió confirmar lo que muchos de sus seguidores pensaban sobre él: "A esta altura del partido...".

Más allá de que siempre se lo ve de buen semblante y gozando de una salud privilegiada para su avanzada edad, Silvio Soldán se sinceró en una entrevista con Infobae. Consultado sobre su situación actual, y en diálogo con María Laura Santillán, el mítico conductor de Feliz domingo no dio vueltas.

"Bien. Por ahora. Siempre hay alguna cosita. A esta altura del partido no puedo decir que no haya algo. Tuve un pequeño accidente muy tonto y me tuve que operar de la columna vertebral, eso fue bastante complicado. Los primeros tiempos casi no podía caminar, pero ahora camino perfecto. Me quedó mucho miedo", lanzó Silvio Soldán, confirmando que padece diferentes situaciones de salud propias de su edad.

El cariño que recibe Silvio Soldán en la calle: "La gente me ama"

Silvio Soldán hizo un repaso sobre su vida personal y reflexionó: "Me pasaron muchas cosas en la vida y me recuperé siempre. Son experiencias. Me pasaron muchas cosas malas pero me pasaron infinidad de cosas buenas. Le debo tanto a la vida. Pero tanto, tanto, tanto. Me estafaron varias veces. Un abogado, una escribana. Amigos. Los amigos del campeón. Porque yo nunca tuve quien me aconseje, porque mis viejos eran gente de pueblo, campesinos".

"Tenían muy poco estudio, muy poca cultura. Ellos no podían protegerme ni aconsejarme porque no tenían conocimiento. Y por eso metí la pata mil veces. Pero no me arrepiento, ya está. La vida me ha hecho muchas compensaciones. En la actualidad sigo siendo agasajado, siento que la gente me quiere en la calle, en todos lados. Trabajo permanentemente. La gente me ama, la gente me demuestra cariño, afecto, simpatía, amor", sentenció Silvio Soldán, quien también habló de su relación con Silvia Süller.

Silvio Soldán reapareció y dijo lo que Silvia Süller no quería escuchar

Silvio Soldán reapareció mediante una entrevista brindada recientemente en la que repasó la extensa trayectoria en los medios como uno de los conductores más históricos de la televisión argentina. En un momento determinado, se refirió a sus relaciones amorosas y realizó un comentario que involucró a una de sus ex parejas más conocidas: Silvia Süller.

El conductor que tiene 88 años dialogó con María Laura Santillán en Infobae y profundizó en su actualidad privada, ya que está en pareja con una mujer que fue admiradora suya durante 30 años. "Nunca dejé de buscar estar en pareja. Tuve muchísimas convivencias", expresó Soldán sobre la cantidad de amores que tuvo en su vida.

"Tuve catorce convivencias que duraron un año, cinco años, ocho meses, pero siempre bajo un mismo techo", precisó. Cuando María Laura Santillán preguntó cuál fue la más larga, Soldán sostuvo que la relación con Silvia Süller. "¿Fueron como siete años?", indagó la periodista. "No, nunca me aguantaron tanto", respondió entre risas.