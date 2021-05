Silvia Süller se casa con un youtuber uruguayo: "Quiere cruzar el charco nadando"

Contentísima, la exmodelo anunció que dará el sí con su novio Martín, un estudiante de periodismo cuarenta años menor que ella.

La exvedette Silvia Süller sigue rompiendo corazones en todas las direcciones. Este fin de semana, reveló que tiene planes de casamiento con su novio, un youtuber uruguayo cuarenta años menor, con quien mantiene una relación a distancia hace 10 meses desde que la entrevistó a través de videollamada. Martín Lema, es estudiante de periodismo y tiene pensado venir al país para contraer matrimonio con la rubia que asegura que la sigue "desde chiquito".

Invitada en El Run Run del Espectáculo, el ciclo que conducen Fernando Piaggio y Lío Pecoraro en Crónica TV, la mediática contó con lujos de detalles el buen momento que está viviendo, puesto que se casará "después de la pandemia" con el joven uruguayo. “Nos vamos a casar con Martín después de la pandemia. Yo soy separada y él soltero. Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida. Yo viajaría a Uruguay, pero va a ser él el que va a venir”.

"Tuve una vida terrible y sigue igual, pero la que está distinta ahora soy yo. Me hice de teflón", arrancó la rubia para darle lugar a la buena noticia. "Yo hacía videollamadas el año pasado. En eso me contacta de Uruguay, un chico que estudia periodismo y es youtuber. Hace diez meses estamos, estamos de novios, hablamos todos los días. Quiere cruzar el charco nadando", relató.

Sobre los detalles de la relación, Silvia deslizó que mantienen "sexo virtual". "Yo nunca me expuse en 35 años, no lo voy a hacer ahora. Yo veo todo lo que él hace y hablo, hablo", aclaró y precisó: "Yo no me puedo mostrar, tenemos cuarenta años de diferencia. Él gusta de mí desde que estaba en Showmatch, puede ser mi nieto. Según él, la mamá está contenta".

"Yo viajaría, pero el que va a viajar es él", informó ya que, hasta el momento y como es sabido, ir y venir del país vecino es complicado debido a las restricciones por el avance del coronavirus en la región. "Yo tengo el síndrome del corazón roto, me lo mandaron mis padres para sanar mis agujeritos", celebró.

Más tarde, el joven enamorado se comunicó con el programa y confirmó su amor por Silvia. “Estoy muy enamorado y soy su fan desde que tengo diez años. Quiero viajar a la Argentina para verla a Silvia, la llamo a cualquier hora y me atiende. En la charla pasan cosas", expresó. Y sobre la gran propuesta, Martín Lema ratificó: "Yo ya le dije a Silvia de casarnos, estoy desesperado por irme para allá. Me enamoró todo de ella: ¡Es hermosa!”.