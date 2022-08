Serán amores: Mariano Martínez y Nicolás Cabré se reencontraron y explotaron las redes

Mariano Martínez y Nicolás Cabré se juntaron para anunciar que volverán a trabajar juntos y las redes sociales explotaron.

Mariano Martínez y Nicolás Cabré se reencontraron después de estar alejados durante años, hicieron un anuncio y las redes sociales explotaron con la noticia. "Se viene un nuevo desafío juntos", reveló Cabré en su cuenta de Instagram, donde publicó una feliz imagen con su colega.

Son amores fue una de las comedias televisivas más exitosas y populares de comienzos de los 2000. Si bien el protagonista principal de la ficción de Polka era Miguel Ángel Rodríguez, la dupla humorística que lograron conformar Nicolás Cabré y Mariano Martínez sorprendió a todos e inmediatamente se convirtieron en una de las preferidas de los televidentes.

Nicolás Cabré adelantó su reunión con Mariano Martínez en sus historias de Instagrama

Durante mucho tiempo se rumoreó que los actores se habían distanciado y pese a que ninguno lo negó o confirmó, lo cierto es que dejaron de mostrarse juntos hace años. Pero todo cambió en las últimas horas, cuando Cabré publicó un breve video de una escena de Son amores junto con Martínez en la que se los veía muy divertidos.

En ese sentido, la expareja de "La China" Suárez sumó una historia de Instagram en la que adelantaba que iba a anunciar algo. El propio Cabré dejó en claro de qué se trataba con un posteo en el feed de su nueva cuenta de la red social en la que subió fotos con Mariano Martínez, Tomás Rottenberg y Juan Manuel Caballe. "Se viene un nuevo desafío juntos. Actor & director", reveló el actor de Cuéntame cómo pasó en un posteo compartido con su colega.

La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios de otros reconocidos artistas que celebraron no solo la reunión sino también el próximo proyecto que compartirá esta queridísima dupla. Todavía no hay más información al respecto, pero no quedan dudas de que será un éxito dado el cariño que tiene el público tanto por Cabré como por Martínez.

El insólito motivo por el que Nicolás Cabré debió cerrar su Instagram a un día de abrirlo

Nicolás Cabré debió cerrar su cuenta de Instagram por una persona que intentó hacerse pasar por él en la red social. El actor Mariano Martínez defendió a su colega y amigo a través de su perfil y denunció a quien tomó el nombre de Cabré para loguearse en Instagram.

Cabré se había creado una cuenta en Instagram porque había otra persona que se hacía pasar por él y hasta hacía publicidad con marcas en ese perfil trucho. El perfil que el actor de Son Amores abrió se llamó "nicolascabre80", pero éste debió ser recientemente cerrado ya que otra persona, posiblemente la misma que había ocupado su identidad previamente, creó un usuario con el mismo nombre pero cambiando el último cero por la letra "O".

"Bronca total, no solo le usa la identidad sino que le hizo borrar su cuenta oficial. Denuncien, por favor", escribió Mariano Martínez, enojado por la injusticia que le toca vivir a su amigo en estos momentos. Cabré llegó a hacer solo una publicación en el poco tiempo que pudo tener abierta su cuenta de Instagram. "Hola, gente. Finalmente, me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mí. Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre", escribió la estrella de Botineras y Mi hermano es un clon en su único posteo.

La cuenta fake de Cabré logró hacer caer en la trampa a varias personalidades de la farándula, muchas allegadas al actor, que siguieron el perfil creyendo que se trataba de él, con Marcela Kloosterboer, Marley y Aníbal Pachano.