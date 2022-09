Separada de Mauro Icardi, Wanda Nara le dedicó un tierno posteo a Maxi López

La empresaria Wanda Nara se tomó un recreo de los escándalos tras la separación de Icardi y se mostró muy amorosa con su ex, el exfutbolista Maxi López.

Wanda Nara se tomó un recreo de su escandalosa separación de Mauro Icardi para reaccionar al anuncio de su ex pareja Maxi López, quien mostró una fotografía junto a la modelo Daniela Christiansson para anunciar que va a tener un nuevo hijo.

"Vamos a tener un bebé", escribió el exfutbolista en sus stories de Instagram, junto a una imagen en la que la pareja muestra una ecografía desde un teléfono celular. Lejos de esquivar el anuncio, la actual investigadora de ¿Quién es la máscara? (Telefe) hizo una captura de la fotografía de su ex y le dedicó un mensaje que enloqueció a los seguidores de ambos.

La mamá de Constantino, Valentino y Benedicto tipeó: "Felicidades. Se agranda la familia". El mensaje llega en medio del nuevo estallido que tuvo Wanda con Icardi, quien nunca se mostró a gusto de que la empresaria recompusiese su relación con López, por el bien de sus hijos en común.

Por su lado, la modelo Daniela Christiansson hizo una larga y feliz publicación en Instagram: "Vamos a tener nuestro primer bebé. No podría estar más feliz y les agradezco mucho por los buenos deseos".

Mauro Icardi estalló contra Wanda Nara y luego se arrepintió: “Tóxica”

El rosarino Mauro icardi publicó tres historias en Instagram, en las que reveló algunos mensajes privados de WhatsApp con su esposa. En la primera captura de pantalla se pueden observar varias llamadas perdidas de la modelo desde Argentina, en las que le pregunta: "¿Estás? Te estoy llamando. Estoy subiendo al avión, mañana tengo fotos en Uruguay. ¿Me podés responder?". "¿Qué pasa?", le contesta el ex-Inter en un momento.

Igualmente, Icardi estaba muy enojado con Wanda Nara porque la empresaria había confirmado en las redes que se habían separado, algo que según el jugador no fue así. Entonces, el goleador añadió en el mismo sprint inicial: "Cuando te la das de soltera o decís serlo, pero sos re tóxica @wanda_nara".

En la segunda storie publicada por la panelista de espectáculos Estefi Berardi se aprecia cómo la madre de sus dos hijas insiste en los chats: "¿Dónde estás vos?". "¿Por?", le contesta él. "Contestás o cuando me preguntes seré igual. Porque, en vez de dormir con el nene, te vas por ahí", le reclamó Nara. "Estoy solo, no tengo por qué darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida separado también?", le respondió Mauro, furioso.

“Porque sos mentiroso, de casado y de soltero”, le retrucó Wanda. “¡Somos iguales!”, le contestó él. Pero la mediática continuó: “¿No me querés decir? Ok, peor para vos”. “¡Qué tóxica!”, comentó Mauro. Nara no se achicó y se quejó a pura bronca: “Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme dónde estás, vos sabrás”. Irónico y filoso, para terminar con sus polémicas historias contra ella, el rosarino añadió: "Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos, Gordi?". Y hasta creó una encuesta para sus más de ocho millones de seguidores en Instagram: "¿Estará soltera o no?".