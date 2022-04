Semidesnudos y disfrazados: la foto nunca antes vista de Ricardo Fort y Guido Süller

Apareció una foto inédita de Ricardo Fort y Guido Süller de la década del 80, cuando estaban en pareja: semidesnudos y disfrazados de egipcios.

Se filtró una fotografía inédita de Ricardo Fort y Guido Süller de la década del 80, época en la que estaban en pareja. Guido no tiene la foto original hoy en día y, de repente, un usuario de Instagram se la mandó por mensaje privado y de forma anónima. La postal, en la que aparecen los dos disfrazados de egipcios, maquillados y con muy poca ropa, se volvió viral en las redes sociales instantáneamente.

Lo que más le llama la atención a Süller es que, al enviarle un mensaje a la persona que se la mandó, jamás le respondió y lo bloqueó. Según sus sospechas, “debe ser alguien que estaba en la fiesta ese día”. “No tengo el original de esa foto. Alguien me la mandó, le escribí a esa persona, pero no me contestó más. O me bloqueó o me dejó de seguir, eso me pareció rarísimo. Tiene que ser una persona de mi edad más o menos, de la edad de Ricardo”, expresó en diálogo con Teleshow.

Guido explicó que esa foto es del año 1988, algunos años después del final de la última dictadura militar, y que en aquella época estaba muy de moda disfrazarse. “Veníamos de la época de los militares, que no se podía hacer nada, y de repente había como una alegría en los argentinos porque habíamos recuperado la democracia y una forma de festejarlo era disfrazándonos, pintándonos y poniéndonos cosas. Nosotros éramos jóvenes y lindos, por eso estamos semidesnudos, porque éramos el bocadito que todo el mundo se quería comer”, relató.

La foto de Ricardo Fort y Guido Süller disfrazados de egipcios.

La historia detrás de la foto de Ricardo Fort y Guido Süller

Por esos años, la comunidad homosexual no tenía los mismos derechos que hoy en día y tenían que hacer fiestas en casas privadas, ya que los boliches gays no estaban permitidos. “Esto sucedió hace más de 30 años, en el ‘88. Los millonarios gays argentinos hacían fiestas e invitaban a chicos lindos, y nosotros éramos los chicos lindos. Pero no éramos prostitutos, éramos terriblemente seductores y queríamos que todos mueran por nosotros, pero en realidad éramos pareja, entonces jamás nos íbamos con nadie”, recordó.

Guido se acuerda perfectamente de este día porque era la segunda vez que se disfrazaban de egipcios: la primera se habían disfrazado con trajes diferentes y Ricardo se había enojado porque él “mostraba demasiado”. “Me arrancó el traje y nos peleamos, así que no pudimos ir. Y la segunda fiesta quedamos de acuerdo que íbamos a ir los dos iguales”, señaló. Para el actor, fue muy emocionante haberse reencontrado con esa foto. “Me acuerdo jovencito, riéndonos, bailando, seduciendo a todo el mundo, alegres y llenos de esa libertad que había sido prohibida durante nuestra adolescencia”, cerró.