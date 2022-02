Se pudrió todo entre Pepito Cibrián y Esmeralda Mitre: "Una pelea infernal"

Pepe Cibrián y Marta González de un lado, Esmeralda Mitre del otro: así es la grieta actual entre el elenco de Princesas, comedia teatral que se da en el Auditorio de Belgrano, y que pone en jaque la continuidad de las funciones. La razón del escándalo.

Si esto fuese otro acto de Princesas, la nueva comedia teatral de Pepe Cibrián, se podría decir que las doncellas están en guerra y, al parecer, por motivos irreconciliables. La obra escrita, dirigida y protagonizada por Cibrián reúne a las actrices Marta González y Esmeralda Mitre en el escenario, aunque no se sabe por cuánto tiempo más dado un escándalo reciente que pone en jaque la continuidad de las funciones.

"Solamente en vestuario gastaron 600.000 pesos. Habían tirado toda la carne en el asador", reveló Carmen Barbieri en su programa, Mañanísima (Ciudad Magazine), antes de abordar la raíz del conflicto que tiene a Cibrián, emblema del teatro musical en argentina, y la actriz Marta González de un lado, y a la mediática Esmeralda Mitre del otro. "La cosa es así. Pepito y Martha González se aliaron contra Esmeralda porque ella es impredecible y no le da mucha bolilla al libreto ni a las indicaciones de él, que es el director y además es un hombre de un carácter muy estricto", sentenció Pampito.

Y, filoso, agregó: "además, parece que se cansaron de que ella fuera impuntual y siempre tuviera problemas para llegar a horario como ellos dos. Esmeralda es impredecible, no hace caso al libreto, improvisa, agrega cosas todo el tiempo, y Pepito y Martha se cansaron y explotaron. Cuando los escuchó en Implacables, los encaró y se pudrió todo. El domingo, los dos dieron un móvil para el programa Implacables, y no se sabe bien si Esmeralda llegó tarde o si habían discutido pero no participó de la nota, pero la escuchó. Y como Pepito y Martha se cansaron, explotaron y le dijeron de todo y la criticaron al aire, ella reaccionó después y se armó una pelea infernal".

Princesas en guerra

"Hubo gritos, acusaciones, palabras muy subidas de tono y bastante agresivas. Entonces no se sabe qué va a pasar con la obra. Si va a seguir, en el caso de que siga si lo hará con el elenco completo, con Esmeralda incluida, o si ella se baja o le van a buscar un reemplazo. Pero lo que es seguro, por más que lo desmientan, es que la pelea fue total. Está el video de la nota de Implacables donde entre los dos destrozan a Esmeralda", precisó el panelista de Carmen Barbieri.

Por último, el periodista completó su relato con una información que en buena parte confirma la fragilidad en la cual se encuentra el proyecto teatral: "traté de hablar con Esmeralda, que primero me dijo que no había pasado nada pero después no me respondió más. En su alrededor dijeron que ella no iba a poder seguir porque se tenía que ir a firmar unos papeles a Estados Unidos vinculados con la herencia de su papá. La prensa de la obra se llamó a silencio cuando antes atendían todo el tiempo".