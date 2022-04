Se llevó los saleros de Mirtha Legrand y los vendió: la insólita confesión de Daniel Malnatti

El periodista detalló cuánto dinero recibió y para qué lo utilizó luego de venderlos.

Los pequeños saleros individuales del programa de Mirtha Legrand se convirtieron en uno de los grandes atractivos de los invitados. Una de las personalidades de la televisión se vio inmersa en una polémica en ese marco: el periodista Daniel Malnatti, quien reveló una insólita confesión.

En diálogo con TN Todo Noticias, reconoció haberse llevado los saleros y contó: "Los saleros de Mirtha estuvieron en mi cocina por mucho tiempo. De vez en cuando los levantaba para pasar un trapo por abajo y enseguida los volvía a posar más o menos en el mismo lugar. Un día estaba tirando especias y cosas vencidas en frascos viejos y ahí estaban".

En esta misma línea Malnatti continuó su relato y dijo: "Me puse alerta, porque cuando tiro cosas, realmente tiro cosas. Y muchas veces me deshago de objetos y después me arrepiento o a la semana los necesito". Luego reveló que es hipertenso y en realidad no los necesitaba, y agregó: "Mantuve la mente fría y en ese temperamento decidí su destino. Los bajé de la alacena, les saqué fotos y los ofrecí en Mercado Libre a todo aquel que pudiera pagar 18.821 pesos por cada uno".

El periodista los terminó vendiendo a los pocos meses y dio a conocer qué hizo con ese dinero: "Con esos 37.642 pesos, en homenaje a Federico Peralta Ramos quien en 1991 gastó tres mil dólares de la beca Guggenheim en una cena en el Alvear, invité a comer a todos mis amigos del grupo de WhatsApp de la secundaria".

Comieron pastas y fue "en la trattoria de mi amigo Adrián Francolini en la calle Gorriti, quien además nos hizo precio. La pasamos realmente bien", destacó el ex CQC. En última instancia, se refirió a la producción del programa Almorzando con Mirtha y manifestó un cálido agradecimiento: "Quería agradecer en particular a Mirtha Legrand pero también a los camarógrafos, a los sonidistas, a las maquilladoras y a todos los que hacen posible Almorzando con Mirtha por esa hermosa cena con mis amigos de siempre. También a Nacho, Juana Viale y la producción del programa quienes siguen poniendo saleros a la mesa tal cual tradicionalmente hizo su abuela durante años".

La complicidad con Juana Viale

A los fines de despejar cualquier tipo de polémica, el periodista fue cauteloso y describió la situación de cómo se llevó los míticos saleros del programa. "Lo recibí como consecuencia de lo que yo interpreto fue una liberalidad de Juana Viale. En la última pausa del programa me preguntó así como al pasar mientras hablaba con otro: “¿te llevás el salero?".

Él respondió que sí y recordó el gesto de Juana en ese momento: "Ella guiñó un ojo en forma casi imperceptible en clara alusión a que no iba a hacer nada por impedirlo y que tenía vía libre para hacerme de él", señaló.