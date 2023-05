Se conocieron chats reveladores entre Patricia Sosa y Jey Mammón: "Pedile"

Salieron a la luz chats contundentes entre Jey Mammón y su amiga Patricia Sosa. Qué dicen los chats entre el conductor y la cantante.

Jey Mammón aún no cerró su regreso a los medios. Si bien dialogó con las autoridades de Telefe y Mario Pergolini deslizó (aún no se sabe si irónicamente) su intención de sumarlo a Vórterix, el exconductor de La Peña de Morfi continúa recluído en su casa. Sin embargo, en las últimas horas volvió a ser noticia por unos mensajes que intercambió con la cantante Patricia Sosa.

Patricia Sosa es una de las amigas que Jey Mammón cosechó dentro del medio y es por este motivo que ella fue quien le envió mensajes que reveló en Mitre Live. "Le mandé un mensaje diciéndole: 'Hacé lo que tengas que hacer, andá por el camino correcto, pero que no te lo cobre la salud, pedile a tus guías que te digan el camino correcto para seguir'. Yo hablo mucho de mis guías espirituales", contó la cantante.

"Me sorprendió muchísimo la denuncia contra Jey Mammon. La cosa es así, yo a Jey lo quiero, me sorprendió, me dolió, me angustió. Esto es una cosa muy fea la que pasó, le mandé un mensaje para que no derrape, que no se ponga nervioso ni que la angustia lo lleve a decir cosas que no tiene que decir, a pedir disculpas, que pida disculpas, le mandé un mensaje diciéndole 'tratá de centrarte', lo apoyé como ser humano para que no derrape", agregó Patricia Sosa. De este modo, fue la propia artista quien sacó a la luz los mensajes que intercambió con el acusado por abuso por parte de Lucas Benvenuto (causa que prescribió en la Justicia en el año 2021).

Jey Mammón dijo hace pocos días que habló con las autoridades de Telefe para regresar a la televisión. Sin embargo, en las últimas horas se dio un giro inesperado en la vida del conductor que fue denunciado por abuso por parte de Lucas Benvenuto (causa que prescribió en la Justicia durante el año 2021).

De acuerdo a lo expresado por Estefi Berardi en LAM, Jey Mammón regresaría a los medios pero lejos de Telefe. La razón está directamente relacionada a la intención de un famoso empresario por sumarlo a su importante medio de comunicación (que no es un canal de televisión).

“Pergolini lo quiere a Jey Mammón en su radio”, expresó la periodista, respaldada por los dichos de Mario Pergolini en su programa de Vorterix. “Hay que volver de a poco, no quiere tele. Está bien para volver, un golpe así de efecto. Nos la jugamos todos, es la última jugada. Quiero una foto como Quiros con todos los del PRO. Lo quiero a Jey Mammón en el medio y todos nosotros atrás”, lanzó el dueño del medio, del cual no logró revelarse si habló con ironía o efectivamente lo dijo en serio.