Se confirmó un secreto a voces sobre Ale Sergi de Miranda: "Hace muchos años"

Lolo, el exguitarrista de Miranda, confirmó lo que todos pensaban de Ale Sergi. Qué dijo el músico sobre su excompañero.

Ale Sergi es el cantante de Miranda!, una de las bandas pop más reconocidas de la República Argentina. Junto a Juliana Gattas lograron crear muchos éxitos que trascendieron en el tiempo. Sin embargo, en el comienzo de esta historia también había otro integrante: Lolo Fuentes, el famoso guitarrista del solo en la canción Don. Y fue justamente él quien confirmó un secreto a voces sobre el cantante.

Entrevistado por Intrusos en América TV, Lolo Fuentes se refirió a su ida del grupo Miranda! tras tener diferencias con los cantantes Ale Sergi y Juliana Gattas. Sin embargo, el guitarrista admitió: "La verdad que no terminó mal entre nosotros. Si hablamos de la actualidad, está todo re bien”.

En ese momento, Lolo Fuentes decidió contar la verdad sobre los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado y sobre el final de sus declaraciones reveló lo que muchos pensaban sobre Ale Sergi. “Lo que sucedió, sucedió hace muchos años, en el 2013. En su momento, hubo un montón de movidas. Nos separamos de la banda, llegó todo a su fin en su momento", lanzó el músico.

“Había diferencias, es como todo. Todos trabajamos en el medio, algunos actúan, otros conducen... Ale, Juli y yo éramos tres chicos de barrios, que comenzamos a trabajar y después pasamos a ser ídolos en todo Latinoamérica. Yo los amo porque me cambiaron la vida y yo a ellos”, agregó Lolo Fuentes, quien no descartó un regreso a Miranda! y allí fue cuando lanzó una afirmación sobre Sergi: "Puede ser, ¿por qué no? Ale sabe que está todo bien con él. Yo siento todas cosas lindas porque a mí me cambiaron la vida. Pasa el tiempo y uno crece. Yo me acuerdo del amor y de las cosas buenas que pasaron”.

Miranda! cerrará el año con un recital en Ferro

La exitosa saga de presentaciones de Hotel Miranda!, título donde el conjunto pop liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas revisita su propia historia, anunció un gran cierre de año para el jueves 7 de diciembre en el estadio de Ferro Carril Oeste.

Después de girar por Latinoamérica y España con shows agotados y de una serie de recitales locales con tres Gran Rex y actuaciones colmadas en Tribus de Santa Fe, Quality Córdoba y Anfiteatro de Rosario, Miranda! quiere despedir el 2023 a lo grande.

Y por eso y a pesar de otras actuaciones previstas (cuatro Luna Park, otros cuatro Teatro Sarmiento en San Juan en Argentina) y funciones en Chile, Uruguay, México y España, debutará en Ferro con localidades a la venta en Área Ticket.