Se cansó: Piñón Fijo llevará su escándalo familiar a la Justicia

Tras las declaraciones de sus hijos y su exesposa, Piñón Fijo acudirá a las vías legales. Los detalles.

El escándalo familiar de Piñón Fijo todavía tiene repercusiones a nivel mediático, pero el payaso cordobés tomó una drástica decisión. Con el objetivo de darle esclarecer la situación y darle un cierre, llevará todos los dichos a la Justicia caratulados como "maltrato y humillación".

Las últimas semanas de Piñón Fijo vienen intensificándose luego de los últimos dichos de su exesposa y en particular de sus hijos Sol y Jeremías, que fueron los más fuertes. Como todo este contexto le ocasionó la suspensión temporal de sus presentaciones artísticas, acudirá a las vías legales.

El artista realizó una publicación a través de su cuenta de Instagram, donde se observa en qué lugares tuvo que reprogramar sus espectáculos. "Ante constantes cambios en nuestra agenda y las preguntas sobre el estado de situación de cada show, aquí va un cuadro provisorio sobre el tema", precisó.

Urdampilleta, partido de Bolívar; Maipú, provincia de Mendoza; y Chimbas, provincia de San Juan, son las localidades donde el payaso cordobés tenía shows por delante. "Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la Justicia (ojalá pronto), la agenda se teñirá de rojo o verde según las pruebas presentadas", indicó.

De esta manera, Piñón Fijo deberá realizar todos los trámites correspondientes en el marco legal de una causa inesperada. Cabe recordar que el escándalo se desató luego de su aparición pública en el ciclo de entrevistas Caja Negra, llevado a cabo por Julio Leiva.

Marcelo Polino fulminó a los hijos de Piñón Fijo

El escándalo familiar que dividió a Piñón Fijo y su familia adquirió una increíble repercusión mediática y varias figuras mediáticas sentaron posición en el conflicto. Uno de ellos fue el periodista Marcelo Polino, quien no dudó en defender al animador infantil y fulminar a Sol y Jeremías, sus hijos.

Tras la instantánea que desató la polémica (una foto del payaso con su nieta, la hija de Sol) Polino habló sobre la repercusión que tuvo el caso en los medios y la resolución del mismo, que incluyó un pedido de disculpas públicas de Piñón y una baja de confianza en su imagen traducida en cancelaciones de espectáculos. También, el periodista no dudó en ponerse del lado de Piñón Fijo con una contundente declaración.

“Le han pegado de manera desmedida a Piñón Fijo por un exabrupto. ¡Hasta le cancelaron shows! ¡Los hijos, que con un talento escasísimo vivieron toda la vida de su padre!”, sentenció el respetado periodista de espectáculos. Y agregó: “Por un exabrupto, ¡exponerlo de esa manera, por favor!".

Enojado por la actitud de Solcito Fijo, quien publicó una larga carta donde acusó a su papá de humillarla durante su embarazo, Marcelo cerró con una fuerte crítica: "Además, a la nieta de Piñón la mostraban en los shows, no es que no salió nunca ¿Entonces a veces sí y otras no? ¡Toda la vida vivieron de él! ¡Vayan a laburar! ¡Ahora se hacen los ofendidos!”.