Se cansó: Benjamín Vicuña confesó qué es lo que más le molesta de su madre.

Benjamín Vicuña, es sin dudas uno de los actores más aclamados del mundo del espectáculo y conocido por sus romances con figuras como Pampita y la China Suárez. En las últimas horas, el chileno abrió su corazón sobre su relación con su madre, Isabel Luco Morandé y reveló que, a pesar de la cercanía y el cariño que siente por ella, hay aspectos que le incomodan.

Isabel Luco es una figura reconocida en Chile, admirada por su elegancia y fortaleza, y a menudo es considerada la "matriarca" de la familia. Vicuña destacó en múltiples ocasiones que su madre es una gran inspiración y una de sus mejores amigas. Sin embargo, en las últimas semanas, surgieron rumores sobre la tensa relación que ella mantiene con la China Suárez, ex pareja del actor, lo que agregó una complejidad a sus dinámicas familiares.

En una conversación con Teleshow, Benjamín confesó que lo que más le molesta de su madre es que, a pesar de su conexión, ella tiende a ser seria cuando están juntos: "Me encantaría que se ría más. Cuando estoy con ella, lamentablemente no se ríe; le molesta", reveló el actor.

Además, Vicuña explicó que los motivos de su molestia son dos cosas que también le desagradan a él: "Le molesta, básicamente, mentir y especular sobre cosas que no son ciertas. Eso le llama la atención a cualquier persona normal", comentó.

Sin embargo, las tensiones en la familia no solo se limitan a las relaciones personales. Según los informes, Isabel no estaba de acuerdo con algunas decisiones de su hijo, como la venta de acciones de la empresa familiar para la compra de la casa que compartía con la China Suárez. A pesar de estos desacuerdos, su relación con Pampita es considerada excelente, y al día de hoy mantienen un gran vínculo, lo que deja en claro que, aunque la familia enfrenta sus desafíos, el amor y la admiración de Benjamín hacia su madre siguen siendo inquebrantables.

Benjamín Vicuña le contó a Mirtha Legrand un dato desconocido de su vida amorosa: “Aunque no lo crea”

El pasado sábado 12 de octubre, Benjamín Vicuña estuvo de invitado en la mesaza de Mirtha Legrand y sorprendió a la diva de los almuerzos al confesar una intimidad desconocida sobre su vida amorosa.

Tras el gran éxito de Envidiosa, serie que protagoniza junto a Griselda Siciliani, el actor chileno se encuentra en Argentina donde continúa con proyectos laborales y aprovecha para pasar tiempo con sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio.

Durante su paso por La Noche de Mirtha, la conductora quiso indagar sobre su estado civil y fue tajante: “¿Cuántas veces te casaste?”, a lo que el galán reveló: “Aunque usted lo no crea, nunca me casé”.

Ante la inesperada respuesta de Vicuña, La Chiqui le retrucó: “¿Nunca te casaste?! ¿Nunca formalizaste?”. “No, nunca formalicé. Lo mío es la convivencia, el amor”, le respondió Benjamín. Por último, la conductora fue picante. “Pero has tenido como ocho…”. “No, no. Tanto no, Mirtha. No me mate, por favor”, concluyó el chileno.