Santi Maratea reveló que fue abusado de chico por un cura: "Le tenía confianza"

Santiago Maratea reveló el traumático episodio que vivió con cura durante su adolescencia, cuando iba a misa de forma recurrente.

Santiago Maratea recordó el traumático episodio que vivió en su adolescencia años atrás, cuando un cura abusó de él en la iglesia. En su descargo, el influencer remarcó la diferencia entre cualquier religión en sí y "la Iglesia como institución", cosa que hasta entonces no había llegado a comprender.

"Tuve una secuencia con un cura abusador bastante heavy y eso fue lo que a mí me hizo hacer esa desconexión. Fue una situación extremadamente incómoda donde él no me tocó a mí y yo no lo toqué a él, pero porque en un momento me paré y me fui", relató Maratea en el ciclo radial Perros de la Calle (Urbana 104.3).

En aquel momento, Maratea no pudo procesar la situación e intentó decirse a sí mismo que no había pasado nada. "No pasó nada porque yo me paré y me fui, pero estuve media hora autoconvenciéndome de que no estaba pasando lo que estaba pasando. 'Por ahí solo se rasca porque le pica la pija', esa era mi cabeza. Yo era muy pibito”, confesó.

Además, el influencer destacó que este hombre "no era un cura más", sino que "era un cura al que le tenía confianza porque era de la iglesia a la que iba seis veces por semana". Al poco tiempo, llegó otro cura a la vida de Santiago y lo ayudó para que sus padres se enteraran del abuso que había sufrido. "Después de mucho tiempo, me enteré que ese cura fue y se los contó a mis viejos ese mismo día y que entre los tres fingieron demencia hasta que yo me animé a ir a contarles", cerró.

El mensaje de Santi Maratea para los antiderechos

Tras haber sido criticado por apoyar una campaña para los derechos de las infancias trans, Maratea publicó un furioso descargo contra el sector antiderechos. “Como son dos vidas justo esto es para los providas…también vi gente famosa, referentes, bardeando la campaña de infancias trans y ahora que no son trans", comenzó el influencer.

“Hoy es domingo de ir a misa y habrán ido los católicos, así que quiero apuntar a ellos, a los provida, a los de Salvemos las dos vidas. Acá tenés dos vidas: Fede y Ezra, o sea salvar dos vidas nunca fue tan fácil”, cerró el joven en referencia a la campaña, que justamente buscaba salvar a dos niños pequeños con problemas de salud que no tenían dinero para pagar sus tratamientos.