Salió a la luz: la relación de Milei con una figura de El Trece

Se conoció la relación entre Javier Milei y una figura de El Trece. La misma triunfó como una de las celebridades del Bailando por un Sueño, conducido por Marcelo Tinelli.

Javier Milei mantuvo una relación desconocida con una figura que supo trabajar en El Trece y ahora es panelista de un importante programa en América TV. La información se conoció hace pocas horas, siendo confirmada por la propia protagonista de esta historia.

Habiendo pasado por ShowMatch y actualmente en Intrusos, Virginia Gallardo contó que mantuvo una relación desconocida con Javier Milei tras conocerlo en Polémica en el bar. La misma fue meramente profesional ya que el diputado fue convocado para enseñarle sobre economía.

Sobre su pasión oculta, Virginia Gallardo reveló en La Nación: "Cosas que hice a lo largo de mi vida y que había dejado de lado para priorizar mi maternidad. Mi hija fue muy buscada, yo trabajo desde muy chica y no me quería perder este momento personal. Y me tocó volver con todo".

Virginia Gallardo y un vínculo profesional con Javier Milei

"En Polémica en el bar, en América, hicieron que retome esa pasión (por la economía) porque me interesa y porque quería estar a la altura con los invitados y con los temas de actualidad. Me fascina y volví a conectarme con lo mío. Y tomé un par de clases con Milei. Empezó yendo como invitado a Polémica y, más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo".

Virginia Gallardo destacó que, cuando tomó clases con Javier Milei, el economista no había lanzado su candidatura para ser diputado por la Ciudad de Buenos Aires. "No era candidato todavía sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo, o no. Quizá son cuestionables sus formas", concluyó la expareja de Ricardo Fort.

Javier Milei redobló la apuesta y ahora quiere "desaparecer" el peso

Una vez más, Javier Milei apareció en las redes sociales con una idea que quiere llevar a cabo si se convierte en presidente de Argentina tras las elecciones del 2023. El diputado de Avanza Libertad volvió a apuntar contra el Banco Central y, esta vez, redobló la apuesta con un inverosímil comentario sobre la moneda nacional.

Se sabe desde hace un largo tiempo el pensamiento que Javier Milei tiene sobre el Banco Central. En más de una vez, el legislador ha sostenido que no quiere contar más con el BCRA y, sobre todo, siempre ha sido muy crítico de la política monetaria. Sin embargo, en esta ocasión el diputado dio un paso más y apuntó más lejos. No solo se metió con el Banco Central sino que también reveló una insólita medida que tomaría en caso de ganar.

En un video que subió a su cuenta de Tik Tok, junto con el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez, Javier Milei aseguró que va "a cerrar" el Banco Central. Pero también apuntó contra la moneda: "El peso va a desaparecer". Después de semejante afirmación, Javier Milei también dio otro detalle -a los gritos- sosteniendo que "circulará la la moneda que los argentinos quieren".