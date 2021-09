Sabrina Rojas reveló si Luciano Castro le fue infiel: "Generaba muchas cosas"

La actriz habló sin escrúpulos sobre su relación con Luciano Castro y cómo terminó la misma. Sabrina Rojas se sinceró en un reportaje con una conocida revista.

Sabrina Rojas se refirió en una reciente entrevista a los rumores de infidelidad en su relación con Luciano Castro y respondió sin tapujos. La modelo abrió su corazón y habló sobre cómo atravesó la separación del actor, cuál fue la dinámica que mantuvieron en los años en que estuvieron juntos y sobre su presente amoroso.

“Lo resolvimos con mucho diálogo. Entendimos que no nos importa qué piensan los de afuera. Muchas veces se dijeron cosas que fueron mentira, nosotros lo sabemos y con eso basta. No hace falta salir a explicar”, explicó Rojas sobre las especulaciones de infidelidad por parte de su ex pareja y dejó en claro que pudieron resolver el tema de manera madura, por lo que la relación no se vio afectada por esos rumores.

Rojas aseguró que sabía que la imagen pública de Luciano Castro generaba pasiones y podía convivir con eso: Yo era consciente de que estaba casada con una persona que generaba muchas cosas por ser buenmozo, por su exposición... Si no tenía las cosas claras hubiera sido imposible estar tanto tiempo juntos”. Y cerró: “Siempre tuvimos muy en claro lo que es el laburo y lo que somos adentro de casa. Al salir nos poníamos el mameluco de chicos lindos, pero somos muy simples y nos gusta el bajo perfil”.

En cuanto a los motivos de la separación, la modelo dejó en claro que no se trató de un quiebre en concreto: “No hay un porqué. Nadie hizo algo específico. Creo que los dos hicimos lo mejor que pudimos, hubo mucho amor y nos acompañamos muchísimo, pero a veces hay cosas que dejan de fluir y cuando eso pasa, hay que tomar distancia. Nosotros ya pasamos por esto y después nos amigamos, pero a veces se necesitan muchas separaciones para llegar a la definitiva”.

“Estuvimos doce años juntos y hoy no hay posibilidad de arreglarnos. No hay un porqué en nuestra separación. No hubo un conflicto. Ninguno quedó lastimado, sólo necesitábamos despegar. Costó, causó dolor, pero entendimos que era lo mejor. Y ahora estamos separados, aunque juntos a la par”, concluyó, en diálogo con la Revista Hola, la celebridad sobre su reciente ruptura amorosa.

Sabrina Rojas y el paso del tiempo

En la misma entrevista, Rojas hizo alusión a cómo vive el paso de los años y aseguró que, cuánto más tiempo pasa, más a gusto se siente consigo misma: “Muy bien. Sólo me agarra un poco de pánico al ver cómo crecen los chicos. Desde el lado de la coquetería no me preocupa, cuantos más años tengo, mejor me siento. Me cuesta verlos crecer. Soy una madre muy presente, hablo mucho con mis hijos y siempre con la verdad”.

“Esperanza es muy parecida a mí, es sociable, un ser feliz que se adapta a todo. Es muy noble y me doy cuenta de que tiene la capacidad de disfrutar esté donde esté. En cambio, Fausto es más parecido al papá, super bueno, pero más introvertido, más selectivo”, remató la modelo.