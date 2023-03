Rusherking y la China Suárez: la cronología de su historia de amor

El trapero Rusherking y la actriz María Eugenia "La China" Suárez sorprendieron con su amor a toda la farándula argentina. ¿Hay rumores de casamiento?

Rusherking es uno de los traperos más reconocidos de la escena nacional actual y María Eugenia "La China" Suárez es una actriz argentina que decidió sumar "cantante" a su experiencia laboral y colaboró no solo con su novio sino también con El Polaco. En el último tiempo la pareja se afirmó en y se extendió a sus respectivas familias. Y así el trapero fue compartiendo momentos con los hijos de ella (Rufina de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña), mientras que la actriz visitó a la familia de su novio en Santiago del Estero.

Cómo se enamoraron

El joven artista de 22 años reveló en 2022 los detalles de su primer encuentro con la China Suárez, aseguró estar muy enamorado de la actriz a quien conoció en persona durante la fiesta posterior a los Premios Martín Fierro. Sin embargo, ya hacía un tiempo que intercambiaban mensajes por redes sociales.

“La verdad que me siento muy bien y hace mucho no me sentía así. Estoy disfrutando mucho de ese proceso, estoy muy bien”, afirmó el cantante santiagueño y recordó: “Nos conocimos en una fiesta y nos estuvimos mirando ahí toda la noche, nos haciamos los boludos. Yo no sabía si avanzar o no porque la verdad soy muy respetuoso y nunca me gusta como pasarme. Si bien veníamos hablando no la conocía mucho a ella y no tenía confianza”.

Rusherking explicó en Podemos Hablar que le resultó muy fuerte toda la exposición que vivió luego de ser grabado junto a ella en la fiesta y posteriormente al ser captados por LAM a la salida de un hotel. “A mí no me gusta para nada exponerme y menos en una fiesta, estar ahí con alguien que apenas estoy conociendo. Estuvimos toda la noche cruzando miraditas y después empezamos hablar. Yo me fui a Madrid, ahí la ví. Después volví y nos vimos también en Argentina. Nos estamos conociendo”, explicó.

¿Hay rumores de casamiento?

Lo de la China y Rusher va tan en serio que en las últimas semanas empezaron a correr los rumores de un supuesto compromiso más oficial para ponerle el moño a la relación. La historia se remonta a octubre de 2022, cuando se los vio en un video muy cariñosos y con anillos similares en sus dedos anulares. De fondo, se escuchaba la canción “Perfecta”, el tema que el santiagueño le dedicó a su pareja y cuyo clip ella protagoniza, sin embargo todo quedó en la virtualidad.

Pasó el tiempo y la pareja decidió recibir el Año Nuevo en el paradisiaco destino de Playa del Carmen, donde Suárez mostró su felicidad por los regalos que le hizo el cantante. Una romántica propuesta de flores y una gran cantidad de chocolates que dejó a la actriz shockeada. “El 2023 arrancó con mucho amor. Te amo”, escribió, junto a un video en el que se ve la habitación del hotel que comparte con el artista. Claro está, las redes asociaron la sobredosis de romanticismo a una propuesta, pero ninguno de los involucrados se manifestó al respecto.

Más adelante, ella invitó a sus seguidores a un challenge de preguntas y respuestas en su Instagram. Y cuando le pidieron una “foto del anillo de compromiso”, apeló al humor al límite de la ironía. Eligió una postal de un viaje a Pinamar donde acompañó a su novio a un concierto, en la que se la ve completamente tapada con un toallón. “No estoy comprometida, jeje”, sentencia al pie de la foto, con los ojos cerrados y sin mostrar sus manos.

Este mes los rumores volvieron a resurgir por fotos que compartieron amigos y amigas del entorno de los artistas y que borraron al instante. También se especula que se trate de un videoclip y, por lo tanto, de una estrategia de marketing. Pero el vestido blanco y el traje llaman mucho la atención. No queda otra que esperar.