Rotundo cambio de Victoria Vannucci en Estados Unidos: lejos de la TV y con un nuevo negocio

Victoria Vannucci se alejó de la televisión argentina y ahora se dedica a la cocina en Estados Unidos.

La vida de Victoria Vannucci cambió por completo desde hace algunas temporadas por una decisión netamente personal. La actriz de 39 años se alejó completamente de su Argentina natal, donde supo hacerse un lugar en la televisión, y ahora se dedica a cocinar en Estados Unidos.

La exesposa del exfutbolista Cristian "El Ogro" Fabbiani cerró su cuenta oficial de Instagram anterior, se abrió una nueva (@vick_im) y también apeló a TikTok (@vick_vannucci) para demostrar sus dotes como chef a través de varias fotos y videos, mientras vive en California, Los Ángeles.

La actriz supo ser una de las figuras de la pantalla chica y de la farándula argentina en los 2000, donde brilló por ejemplo en el Bailando por un Sueño (El Trece) en 2008 y 2010 conducido por Marcelo Tinelli. Más tarde, se casó con el empresario Matías Garfunkel y ambos fueron protagonistas de un escándalo que se viralizó en las redes sociales por haber cazado a un león y a otros animales.

No obstante, ella decidió bajar un poco el perfil y ahora apenas se dedica a cocinar y a mostrar sus recetas en inglés en las diferentes aplicaciones tecnológicas. De esta manera, inauguró un restaurante sustentable en San Diego que tiene como fundamento principal el cuidado del medio ambiente.

Además, la extenista quiso ser original y diversificó su negocio gastronómico de una forma innovadora: se sumó a la plataforma Airbnb para ofrecerse como chef privada a domicilio. Con un valor de entre 162 y 180 dólares, Victoria Vannucci invita a que distintos comensales contraten sus servicios "para una experiencia gastronómica inolvidable". Para que salga un poco más económico, la cocinera les brinda un descuento del 20% a aquellos grupos de cuatro o cinco comensales y del 30% a los de más de seis.

Para convocar a las personas para que se animen al desafío, Victoria dice en un video: “Llegaré 90 minutos antes de la hora de su cena preferida para comenzar a trabajar mi magia. ¡No llegaré con las manos vacías! No, no, me presentaré en tu puerta equipada con todos los ingredientes necesarios para preparar tu comida. ¡Siéntete libre de ponerte el delantal y cocinar algunos de los platos conmigo!”.

Qué dijo Victoria Vannucci sobre su nuevo proyecto

Acerca de su flamante emprendimiento, ella aseguró: “Creo que, como líder de cualquier industria en particular, una debe escuchar a sus empleados. Ellos tienen sus propias ideas y esto es un equipo. Me siento orgullosa de eso porque al principio me costó mucho lograrlo. Y fallé mucho, pero creo que en este momento puedo decir que este equipo es mi familia”.

“Estoy ansiosa por compartir con ustedes los secretos detrás de mis recetas y los tesoros escondidos locales de Los Ángeles", describió Vannucci. Y luego les habló directamente a quienes estaban del otro lado: "¿No estás de humor? Pues entonces túmbate, relájate, disfruta de unos aperitivos y deja que mi equipo y yo nos ocupemos de ti", agregó.

"Coma, comparta, beba, ría y explore la escena gastronómica de Los Ángeles desde su propia mesa", amplió "Vicky", que completó con el pedido de que "no te preocupes por ordenar, ¡todo quedará impecable para que sigas disfrutando!”.