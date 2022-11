Romance retro: María Fernanda Callejón está de novia con un reconocido exfutbolista

Revelan que María Fernanda Callejón está en pareja con un futbolista muy conocido de los 90 que actualmente es director técnico.

María Fernanda Callejón estaría en pareja con un reconocido futbolista de los años 90 y actual entrenador, según reveló un portal de espectáculos. La relación habría comenzado a julio, en medio de la polémica separación de la actriz, y hasta pasaron el Día de la Madre juntos con la familia del exdeportista.

María Fernanda Callejón confirmó su separación del músico Ricky Diotto en junio pasado, luego de 11 años en pareja y con una hija en común. Pese a que la actriz aseguró que el divorcio había sido en buenos términos, lo cierto es que los rumores de infidelidad de Diotto fueron muy fuertes e inclusive hasta se filtraron supuestos chats entre el músico y otra mujer.

Pero Callejón habría encontrado rápidamente en quién refugiarse del dolor de una relación tan larga y significativa en su vida. Según reveló el portal PrimiciasYa, la actriz estaría saliendo con un reconocido futbolista que tuvo pasos por Newell's Old Boys River Plate y Boca Juniors, entre otros, durante los años 90. El deportista compartió equipo con Diego Armando Maradona en el Xeneize, donde se hizo muy amigo del Diez.

En lo que sin dudas se trata de un romance retro, el portal de espectáculos aseguró que María Fernanda Callejón está saliendo nada menos que con Fernando "Negro" Gamboa, que también es director técnico, aunque en la actualidad no está al frente de ningún equipo. Su último club fue Newell's, en el 2021, institución de la que surgió y en la que es muy querido.

La relación entre Gamboa y Callejón comenzó en julio pasado, mientras la actriz estaba separándose de Diotto. Aunque no lo presentó como su nueva pareja, la hija de la ex Dulce amor ya conoce al futbolista y hasta fue a su casa para festejar el cumpleaños 52 del "Negro". Por el momento, la pareja decidió no hablar públicamente del romance ni mostrarse en público, pero lo cierto es que se ven muy seguido y ella pasa varios días de la semana en el departamento que el director técnico tiene en Palermo.

El anuncio de María Fernanda Callejón sobre su separación de Ricky Diotto

En un descargo que hizo a través de una carta que leyó Ángel de Brito en LAM, María Fernanda Callejón manifestó: "Tenemos que informarles que, luego de 11 años de pareja, hemos tomado la difícil decisión de separaros". Y precisó: "Durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible".

En tanto, Callejón aseguró que llegaron a tomar esta decisión para que su hija Giovanna tenga un mejor futuro. "Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual", concluyó.