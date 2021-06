¿Romance en puerta? La reacción de Mercedes Ninci cuando le preguntaron por Christophe Krywonis

La onda entre la periodista y el chef puede verse en pantalla. Luego de tirarse flores mutuamente, Ninci no descartó darse una nueva oportunidad en el amor.

Además de tener un amigo en común, la periodista Mercedes Ninci y el chef francés Christophe Krywonis comparten programa en El Trece y la onda entre ambos comienza a ser evidente. Tanto que la conductora Mariana Fabbiani les pidió explicaciones, mientras que la periodista acusó recibo de las versiones que comienzan a vincularla con el francés y dejó la puerta abierta al amor.

Este lunes, Mariana Fabbiani quiso oficiar de celestina y luego de que la periodista se deslumbrara con un pastel de papas hecho por el francés, lanzó: "Decime una cosa.. ¿a vos te conquistan con la comida? Porque acá yo veo una electricidad...". "Cuidado lo que decís Mariana...", advirtió el cocinero, avergonzado con el planteo.

Cuando le preguntaron si estaba soltero, fue tajante: "Hace rato que se sabe que soy soltero", precisó, pero rápidamente quiso pasar a otro tema y señaló: "No entienden... que me caiga bien la señora, no significa que tenga onda". Si bien fue tajante, a los segundos cambió de opinión al tirarle flores a su compañera en El Trece.

"Mercedes es una persona que no conocía y enamora su honestidad, su sinceridad y su pureza", expresó. Atenta a esto, la conductora de Lo de Mariana insistió el martes con el tema, a partir de la atención que los medios le pusieron a ese ida y vuelta entre Christophe y Mercedes Ninci. Por eso les pidió explicaciones, haciendo reír con nerviosismo al chef francés que sólo atinó a decir "¡la cara de Mercedes...!".

¿Qué dijo Mercedes Ninci de Christophe Krywonis?

Ante la insistencia de Mariana Fabbiani, lo que indicaría luz verde para estos solteros, Paparazzi fue a buscar a la periodista para averiguar qué está pasando entre los dos. “Me encanta como cocina… La verdad es que ahora no puedo hablar de un romance, pero yo no sé qué va a ser de mi vida de acá a la noche, así que...", sugirió Ninci.

“Christophe es amoroso, me parece un caballero. Sinceramente, no lo conocía, no miro realities, siempre estoy detrás de las noticias…”, arrancó la periodista" y, lejos de cerrar la puerta, deslizó: "Además, los dos estamos solteros, pero bueno, eso no significa nada puntual”, agregó Mercedes dando más material para mantener las versiones de una posible llegada del amor.