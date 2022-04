Rolo Sartorio fue asaltado por tres delincuentes tras salir de un banco: "Matan"

El cantante se expresó en sus redes sociales sobre el mal momento que vivió en la vía pública. Rolo Sartorio fue interceptado por delincuentes tras salir de un banco.

Rolo Sartorio de La Beriso sufrió un duro momento en relación a la inseguridad cuando salía de una sucursal bancaria. El cantante se expresó en sus redes sociales sobre cómo vivió ese momento y cómo se encuentra ahora para llevar tranquilidad a a sus seguidores.

El intérprete de Cómo Olvidarme fue interceptado por tres delincuentes al salir de un banco Santander en Avellaneda y le quitaron la mochila en la que tenía una gran cantidad de dinero recién retirado de la entidad financiera. La sucursal está ubicada en las calles Mitre y España de la localidad pertenecientes al gran Buenos Aires y Rolo sufrió el asalto cuando ya había transitado seis cuadras.

Sartorio hizo la denuncia por lo acontecido en la Comisaría 1° de Avellaneda y los miembros del Grupo Táctico Operativo comenzaron la búsqueda de lo tres delincuentes que se movilizaban en moto a través de las imágenes ofrecidas por las cámaras de seguridad de esa zona.

El músico compartió una foto en su cuenta de Instagram con la canción Realidad de La Beriso de fondo: "Roban, matan y no pasa nada, ¿por qué será? Hoy tratando de que te olvides, todo taparán. Sobra el hambre y vos no parás con tu pecado capital", reza el fragmento que eligió para graficar sus sentimientos ante lo vivido. "Gracias por los mensajes, todo está bien", escribió y así dejó tranquilos a sus fans.

En la sección de comentarios, los seguidores del músico relataron experiencias similares que han tenido a lo largo de sus vidas y enunciaron: "Qué bueno que estás bien, a mí cuando me robaron la policía me dijo agradece que estás viva", "Rolo ya no se puede ni caminar tranquilos por el barrio en todos lados es igual. Una se rompe laburando para que te saquen lo poco que tenes" y "Desgraciadamente Rolo querido pasa tan seguido. Gracias a dios que estás bien! Abrazo enorme" fueron algunos de los mensajes que Sartorio recibió en su posteo.

Los insultos homofóbicos y transfóbicos de Rolo Sartorio

Hace algunos años, Rolo Sartorio recibió el repudio del público tras relatar una anécdota de un encuentro sexual de un conocido con una gran carga de machismo y homofobia. "Era re puto", soltó al revelar que la persona con la que se había encontrado su amigo era una travesti. Y cerró: "El día que me calle voy a dejar de cantar muchachos, tengo los huevos llenos. Hipócritas de mierda".