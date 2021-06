Rodolfo Barili canceló su casamiento con Lara Piro y explicó las razones

El conductor de Telefe Noticias dio marcha atrás con su esperado casamiento aclarando qué lo llevó a decidirse a tomar la drástica medida.

Rodolfo Barili le había propuesto matrimonio a su novia, Lara Piro, en la última Navidad pero la esperada celebración entre el conductor de Telefe Noticias y la abogada se canceló y el novio salió a explicar las razones detrás de la inesperada medida.

El 2020 de Barili y su novio se cerró con la promesa de formalizar la relación y dar un paso adelante casándose. "No sabía que podía amar de la manera en la que amo a Lara", indicó el periodista hace unos meses sobre su relación.

Lo cierto es que finalmente Rodolfo y Lara decidieron cancelar por el momento el casamiento debido a la segunda ola de la pandemia. "Nos dimos el anillo a fin de año, para Navidad, y pensábamos casarnos este año... Pero con este contexto, debimos postergar. Esa es la realidad", explicó Barili en diálogo con la revista Paparazzi.

Y agregó: "Lo tenemos planeado para el año que viene, claro que sí. Nos casaremos si la pandemia permite lo que nos impidió este año. Pero el anillo lo uso desde la Navidad pasada, cuando decidimos casarnos y poner fecha". Cabe destacar que durante la pandemia, Barili fue uno de los afectados que contrajo el COVID-19 y. afortunadamente, pudo reponerse.

La relación de Barili con Cristina Pérez

"Con Cris nos reímos mucho porque la gente cree que nos pasó algo estando juntos. Lo vivimos muy bien porque es parte del creer y desear que dos personas estén juntas", había manifestado Barili meses atrás, dejando en claro que con Cristina solo los une la amistad y el compañerismo y descartando todas las sospechas de romances entre ambas figuras del noticiero.

Quién es la nueva novia de Rodolfo Barili

La novia de Rodolfo Barili es Lara Piro, una abogada que conoció por medio de un amigo en común. De acuerdo a lo que comentó el propio periodista, le propuso matrimonio de una manera muy particular: fue a fines de 2020, mientras de fondo sonaba la música de la película Nothing Hill, protagonizada por Hugh Grant y Julia Roberts. La celebración tendrá lugar una vez que finalice la pandemia: "Sin fiesta no me caso, queremos festejar el amor. La firma no la necesitamos, compartir la felicidad es lo más importante".