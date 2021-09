Rocío Oliva, denunciada por falso testimonio en la muerte de Diego

Revelaron que Rocío Oliva será denunciada por "falso testimonio" por su declaración en la causa que investiga la muerte de Maradona, en la que estaría encubriendo a Matías Morla, según sus denunciantes.

El abogado Mario Baudry confirmó que Rocío Oliva será denunciada por "falso testimonio" en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, su ex pareja. El letrado representa a Dieguito Fernando, es la actual pareja de Verónica Ojeda, y juntos decidieron apuntar contra Oliva después de que la última pareja de Maradona declarara. Según Baudry, la comunicadora estaría intentando proteger a Matías Morla, quien fuera abogado y amigo del Diez, pero con quien están muy enfrentados los herederos.

Rocío Oliva debía declarar el pasado 1 de septiembre, pero como estaba realizando el aislamiento obligatorio para quienes vuelven a la Argentina desde el exterior, su declaración fue reprogramada. Los fiscales de la causa citaron a Oliva para saber si seguía manteniendo algún tipo de vínculo con Diego y si contaba con detalles del estado de salud de su ex pareja, a pesar de haberse separado en el 2019. Además de revelar que en el tiempo que estuvieron juntos nunca presenció un problema de salud de Diego, la comunicadora contó que desde que comenzó la pandemia no tuvo contacto visual con el fallecido astro.

Luego de escuchar las declaraciones de Rocío Oliva, Mario Baudry le contó al periodista Juan Etchegoyen que la denunciaría en la Justicia por "falso testimonio". Baudry es el representante legal de Dieguito Fernando, además de ser el actual novio de Verónica Ojeda. El mismo letrado le confirmó al periodista de Radio Mitre que Ojeda estaría furiosa con lo declarado por Oliva. "Una lástima, tenía la oportunidad de decir su verdad y la perdió. Así se sacaba todo de encima y terminaba con él", aseguró Baudry.

"Nosotros fuimos ayer a escuchar a una ex de Diego para que cuente sus vivencias y nos encontramos todos con alguien que dijo que no sabía o no se acordaba nada y todos salimos con la sensación de a quien está protegiendo", sumó el letrado. En ese sentido, Mario Baudry y Verónica Ojeda coincidieron en que Rocío Oliva estaría protegiendo a Matías Morla.

A diferencia de los otros testigos que pasaron por la Fiscalía, la declaración de Rocío Oliva fue muy breve: solo 55 minutos, bastante menos que las casi tres horas que debieron pasar otros declarantes. "Primero tiene que declarar en la causa por la administración fraudulenta y retención indebida y después si, ayer solicite la copia del testimonio certificado de Oliva", confirmó Mario Baudry el sábado pasado sobre los pasos a seguir tras el testimonio de Oliva.