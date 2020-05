Rocío Marengo tuvo un ataque de ira y llanto en Masterchef Chile y rompió un plato

La modelo Rocío Marengo protagonizó un divertido momento al aire de la versión chilena de Masterchef Celebrity cuando, al no poder cumplir la prueba, destrozó su plato y su preparación. Este hecho insóito arrancó las risas de los participantes y quedó registrado como un blooper. La prueba que provocó la ira: un postre de merengue.

"Quiero dedicarle el postre a mis sobrinos", empezó Marengo al inicio de la prueba de eliminación. El tiempo pasó y la modelo conocida en Argentina por "el baile del koala" no pudo terminar su tarea, motivo que desencadenó su ataque de histeria. Cuando desde la conducción del programa avisaron que debían alejarse de las mesadas y levantar sus manos, tuvo un arranque de furia y destrozó toda la preparación, causando sorpresa en los demás participantes.

En el momento, uno de sus compañeros intentó consolarla, pero la mediática lo movió con un gesto de enojo. "Yo no soy así. Que se yo, le pongo garra, pero esto me da mucha bronca. Le pongo mucha, pero mucha energía; muchas ganas... y que te salga todo mal me da bronca", relató Marengo a la cámara luego, durante una entrevista.

"Si me hubiese tocado pasar al frente habría sido una vergüenza, una falta de respeto”, afirmó Rocío. El plato no fue considerado por ningún miembro del jurado y, como recomendación, le sugirieron "comportarse como una profesional a pesar de los contratiempos".