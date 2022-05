Roberto Pettinato pidió disculpas por sus dichos sobre el accidente de su hijo: "Tragedia"

El conductor de radio y televisión se mostró arrepentido por las declaraciones que lanzó sobre el siniestro ocurrido en el departamento de su hijo Felipe Pettinato.

Roberto Pettinato se expresó en su programa de radio sobre las declaraciones que emitió sobre el siniesto ocurrido en el edificio de su hijo Felipe. El conductor de televisión trató como un tema menor al accidente y se justificó al argumentar que en ese momento no sabía que había muerto el médico que se encontraba en el departamento de su hijo.

"Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, yo me levanté a la mañana para hacer el programa, a las 5.45, empecé a hablar con el productor y bueno, una cosa desopilante porque me enteré exactamente en el momento", comenzó Pettinato en su programa de Radio Pop 101.5 el 17 de mayo. Y agregó: "Creo por ahí que hubo un muerto, tres heridos, en fin. Obviamente yo no voy a creer en la prensa, se podrán imaginar".

Pettinato aprovechó su programa de hoy para hacer alusión a su arrepentimiento por esas declaraciones tras enterarse de la muerte de Melchor Rodrigo, médico y amigo íntimo de su hijo Felipe. "Quiero contarles que por los hechos de público conocimiento lamento enormemente lo que estamos viviendo ambas familias y demás afectados", expresó Roberto a través de un comunicado, ya que no se presentó a su ciclo radial para estar con su familia.

"Esto ha sido realmente la verdad una tragedia que nadie espera jamás que suceda en la vida de uno. Al comienzo del programa de radio de ayer me había enterado exactamente minutos antes de un hecho a medias del cual yo no tenía información precisa", continuó el saxofonista y reveló que cuando lanzó esas declaraciones no sabía nada sobre lo que le había sucedido a Melchor, quien murió carbonizado en el incendio. "A disposición, desde ya, de la familia de Melchor, a los que les envío nuevamente mi más sentido pésame por esta tragedia", agregó.

El anuncio de Roberto Pettinato a sus oyentes

Pettinato aseguró que en los próximos días no va a ser parte de su programa de radio ya que dedicará toda su energía en el bienestar de su familia, en especial de su hijo Felipe. "Así que es así, gracias a todos por su comprensión de verdad y nos escucharemos pronto", concluyó el músico.