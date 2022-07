Ricky Diotto rompió el silencio sobre los supuestos mensajes a la novia de Iván Noble

El ex esposo de María Fernanda Callejón habló por primera vez sobre la infidelidad de la que lo acusan.

Ricky Diotto rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad a María Fernanda Callejón. Cansado de los rumores alrededor de su separación de la actriz, el músico se manifestó al respecto en sus redes sociales. En los últimos días salió a la luz que la tercera en discordia habría sido Martina, la actual novia de Iván Noble.

Fue Karina Iavícoli quien reveló la información que tenía sobre los chats que habría intercambiado el exesposo de Callejón con otra mujer a la que se la tildó de "tercera en discordia". Por otro lado, Estefi Berardi desmintió que la novia de Iván Noble sea la persona con la que chateó Ricky Diotto, sin embargo la panelista de Socios del Espectáculo sostuvo lo que anunció.

Lo cierto es que Ricky Diotto utilizó las historias de su cuenta de Instagram donde negó todo: "Esto es completamente falso. Estoy solo y triste viviendo esta separación y tratando de proteger a Giovanna. Con Fer terminamos en paz y respetándonos como hicimos todos estos años. Les pido un poco de tranquilidad sobre todo porque Gio sabe leer".

Por su parte, María Fernanda Callejón le pidió a Karina Iavícoli que muestre todas las pruebas que tenía. La actriz aseguró que está como puede y que no está pasando un buen momento. Sin embargo, dejó en claro que con su exmarido "está todo bien", ya que ambos priorizan el bienestar de Giovanna, la hija que tienen en común. Al momento de la separación, ambos estuvieron de acuerdo en resguardar y preservar a la pequeña.

La publicación de Ricky Diotto.

El descargo de Ricky Diotto cuando se separó de Callejón

Ricky Diotto se expresó luego de la ruptura con María Fernanda Callejón y compartió su descargo en las redes: "Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer, fue hace once años, al mes me fui a vivir con ella. Juntos viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa". El exesposo de la actriz reveló qué significó esta relación en su vida: "A mí, conocerla me cambió la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija, que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger. Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó".