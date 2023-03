Ricardo Darín tomó una decisión tras perder en los Oscars con Argentina 1985: "Hay que entenderlo"

Fuerte anuncio de Darín tras perder en los Oscars con "Argentina 1985". La película argentina cayó en su terna ante el film alemán llamado "Sin novedad en el frente".

Ricardo Darín hizo un fuerte anuncio tras caer en la terna de Mejor película extranjera en la edición 2023 de los premios Oscars. El actor y protagonista de Argentina 1985 decidió expresarse con pesar luego de quedar en las puertas de un nuevo hito histórico para el cine argentino. El film ganador fue Sin novedad en el frente, de Alemania.

“Lo vivimos como todos. Le habíamos dado mucha manija y fue una especie de decepción. Me confundió un poco la llegada de Antonio (Banderas) y de Salma (Hayek) porque hasta ahí sabíamos que estábamos mal", comenzó diciendo Ricardo Darín, quien le concedió una entrevista a TN.

Por otra parte, Ricardo Darín agregó: "Cuando los vi a Antonio y a Salma dije, sera que... pero los que están invitados a presentar un premio están invitados desde hace mucho tiempo atrás. Esa alta dosis de latinidad me hizo dudar, pero enseguida miré hacia un costado a un camarógrafo que estaba apuntando (Edward) Berger de All Quiet y dije, ah no. Porque, viste, es como en los Martín Fierro”.

Ricardo Darín y la decepción por perder en los Oscars

“Todo bien. Es así, es parte del juego. Ganás o perdés. Hicimos más de lo que podíamos. Hicimos un camino glorioso: ganamos el Goya, el Golden Globe, ganamos premios por todos lados. La gente abrazó y adoró a la película. Esta es una instancia en donde quedan cinco y la moneda cae para un lado o para otro. Hay que entenderlo aceptarlo y felicitar a los ganadores”, aseguró Ricardo Darín.

Por otra parte, el actor argentino se puso en el lugar de mucha gente que acompañó a la distancia a una delegación de artistas que hicieron una gran e histórica película. "Siento profundamente en mi corazón la posible decepción de mucha gente en mi país, pero esto es así, se gana y se pierde y hay que saber perder, también. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de la película. Esto no lo menosprecia: al contrario, porque ahora valoramos mucho más los premios anteriores”, concluyó Darín.

Alberto Fernández celebró el cine nacional pese al resultado de Argentina 1985

Alberto Fernández envió un mensaje en sus redes sociales para felicitar "a cada persona que formó parte de Argentina 1985". El Presidente de la Nación se refirió a la presencia de la película argentina en los premios internacionales de cine y celebró pese a que el film no se consagró en su categoría.

Este domingo 12 de marzo, Argentina dijo presente en la gala de los Oscars 2023, uno de los premios internacionales de cine más importantes, con el film Argentina 1985, el cual relate el juicio a las juntas militares por la última dictadura militar. La cinta estaba nominada en la categoría de Mejor Película Internacional, pero no logró consagrase y perdió contra su contrincante alemana All quiet in Western Front.