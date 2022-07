Ricardo Darín se hartó de las críticas y explotó en las redes: "Odiadores"

El actor fue criticado por su ciudadanía uruguaya y arremetió con un fuerte tweet. Ricardo Darín mostró su carácter ante sus seguidores.

Ricardo Darín se hizo ciudadano uruguayo y recibió críticas por convertirse en miembro legal de país vecino. El actor siguió los pasos de otras celebridades argentinas como su amiga Susana Giménez, quien desde hace años es ciudadana uruguaya.

"Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años", comentó el padre del "Chino" Darín en diálogo con Radio Ensamble. Ricardo habló sobre el tema también con el periodista Mena y allí soltó una humorada sobre el tema: "Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo, y el mate".

Si bien muchos comentarios manifestaron apoyo hacia el actor por su decisión, muchos otros lo criticaron duramente y lo acusaron de "vende patria" tras su ciudadanía uruguaya. Darín se mostró harto de estos comentarios y decidió hacer un posteo lapidario al respecto, en el que demostró su seguridad en su decisión.

"Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde", enunció el protagonista de clásicos como El Hijo de la Novia y El Secretos de sus Ojos.

Ricardo Darín sobre la posibilidad de ir a vivir a España

El actor dialogó con La Nación en una entrevista en la que fue consultado si se iría a vivir a España y soltó: "Podría hacer cualquier cosa. Podría manejar un taxi, vivir en el campo, trabajar en una granja o ser recolector de basura. No estoy atado a ningún privilegio, porque son demasiados los privilegios que tengo. Tenía un gran resorte que era mi vieja (Renée Roxana) y cuando falleció, hace tres años, sentí como si una amarra se hubiera soltado".

"También me di cuenta de que tengo otras, como mi hija, mis amigos, mi casa, mis perros. Necesito sentir que estoy en mi atmósfera para relajarme porque soy un tipo que piensa mucho y eso no te deja mucho descanso", concluyó la celebridad de cine, teatro y televisión.