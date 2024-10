Ricardo Darín contó cómo ayuda económicamente a sus padres en medio de la crisis de Milei.

En una reciente aparición en "La Divina Noche de Dante" (El Trece), Ricardo Darín compartió su experiencia sobre la vida cotidiana con la fama en una conversación íntima con Dante Gebel. Allí, se animó a contar que actualmente ayuda económicamente a sus padres debido al mal momento que atraviesa el país.

Sin lugar a dudas, Darín es uno de los actores más destacados de Argentina, cuya trayectoria comenzó en la televisión y el teatro en los años 70. Su popularidad se consolidó en los 90, especialmente con su papel en "Mi cuñado" (1993), lo que lo llevó a un reconocimiento internacional con películas como "Nueve reinas" (2000) y "El hijo de la novia" (2001). Su gran éxito culminó con el Oscar a la Mejor Película Extranjera por "El secreto de sus ojos" (2009), dirigida por Juan José Campanella.

Durante la entrevista, Darín reflexionó: "Si te creés un fenómeno, sos un estúpido". También compartió que su vida antes de alcanzar la fama lo mantuvo siempre en contacto con la realidad: "Conocí la cocina antes que el mostrador. Mis padres pasaron muchas dificultades económicas".

En ese sentido, recordó sus humildes inicios y cómo nunca aspiró a ser un ícono en su campo: "Cuando empecé a trabajar con regularidad, mi mayor satisfacción era poder ayudar a mi madre. Nunca pensé en ser alguien famoso", y confirmó que al día de hoy lo sigue haciendo.

Darín también subrayó la importancia de mantener la humildad a pesar del éxito: "He visto a muchos que se pierden en la fama y se convierten en 'estúpidos. Recuerdo que una vez le pregunté a un gran actor que admiro cómo lidiaba con la fama y su respuesta fue: 'La gente tiene que comprar una entrada para verme a mí'. Eso me hizo entender que no debía convertirme en lo que tanto admiraba".

Una figura de El Trece destrozó a Ricardo Darín con una frase insólita: "Operación política"

El actor Marcelo Mazzarello, un ferviente anti peronista que en los últimos años se hizo popular por sus apariciones en los programas de Viviana Canosa, fulminó a Ricardo Darín en una reciente entrevista en la que "analizó" la película Argentina, 1985. Las palabras del actor que participó en numerosas tiras de El Trece.

En una entrevista con Juan Etchegoyen (Mitre Live), Mazzarello despotricó contra Argentina, 1985 y sentenció: “La película es una operación para adueñarse de una parte de la historia y para borrar otra parte de la historia, yo señalo que es una operación y una canallada con los protagonistas, con Raúl Alfonsín y yo digo que el Juicio a las Juntas es producto de la integridad de Raúl Alfonsín y la valentía del 53% de las personas que los votamos en ese momento y de un grupo de jueces con pelotas porque eso fue lo que pasó”.

“Después de esto estuve en unas reuniones con Ricardo Gil Lavedra, que es uno de los jueces del Juicio a las Juntas y en esa reunión estaba Jaunarena y Norma Morandini y estuve hablando con ellos de ese momento en particular y de todo lo que dejó afuera esa película, y en una de las cosas que estoy trabajando es recuperar en algún material audiovisual esa parte de la historia que se olvidaron de contar en Argentina 1985″, agregó el actor.