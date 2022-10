Rial reveló lo que nadie sabía sobre Gallardo y Alina: "Se dio cuenta"

Jorge Rial rompió el silencio respecto a la injerencia de Alina Moine en la salida de Marcelo Gallardo de River.

Jorge Rial se refirió a la muy comentada salida de Marcelo Gallardo de River Plate y no dudó dar su opinión respecto a cómo habría impactado la separación de Alina Moine en la decisión que tomó el entrenador millonario. "Se dio cuenta", aseguró el periodista, reconocido hincha del conjunto de Núñez.

La salida de Marcelo Gallardo de River impactó muy fuerte no solo en el club Millonario sino también en todo el fútbol argentino. Las redes sociales se llenaron de sentidas despedidas para el ídolo y también de especulaciones sobre los motivos de la decisión que tomó el director técnico tras ocho años al frente del plantel riverplatense.

Entre los que dieron su parecer estuvo Jorge Rial, que no solo sorprendió al asegurar que Gallardo no era el DT más importante de la historia del club sino que también habló de Alina Moine y su terminada relación con el "Muñeco". "Lo de Alina Moine no tiene nada que ver en la salida de Gallardo", comenzó el periodista.

"Es una pelotudez eso", agregó Rial, lapidario con los que deslizaron que todo el escándalo mediático que se generó alrededor de Gallardo y Moine influyó en la decisión del entrenador de dejar River Plate. Para cerrar el tema, el conductor dio su parecer sobre la verdadera razón que motivó al "Muñeco" para partir del millonario: "Se dio cuenta que futbolísticamente no podía cambiar el estancamiento donde había caído y se fue".

Las fuertes palabras de Rial contra Gallardo

Una de las declaraciones del periodista que más sorprendió fue cuando remarcó que Marcelo Gallardo era el "segundo mejor entrenador en la historia de River", algo con lo que no están de acuerdo millones de hinchas millonarios. "Si un día vuelve puede ser el primero", aseguró Rial, quien reconoció que no fue al último partido del "Muñeco" en el Monumental porque era su cumpleaños y tenía gente en la casa.

"Somos River, y River es más grande que Gallardo, que los jugadores, que los dirigentes y que los propios hinchas, así que hay que ir a buscar un técnico ya. Lo necesitamos enseguida", siguió el conductor de Argenzuela. Para cerrar, Jorge Rial disparó: "No podemos vivir como viudos de Gallardo. Hay que terminar con la viudez y que no importe qué opina él o qué técnico le gustaría. Ya está, ya se fue, desde el viernes que no está más. No podemos estar con una eterna llorisqueada por su salida".